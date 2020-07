757 đoàn viên Công đoàn Công an TP Hà Nội được khám bệnh miễn phí

ANTD.VN -Sáng 25/7, tại Bệnh viện Công an thành phố, Công đoàn CATP Hà Nội đã tổ chức khám bệnh miễn phí cho các đoàn viên công đoàn, đang công tác tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công an thành phố.

Đoàn viên công đoàn các cơ sở đến Bệnh viện Công an thành phố khám bệnh từ rất sớm.

Hưởng ứng tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 15 năm thành lập Công đoàn Công an thành phố Hà Nội, Công đoàn Công an thành phố đã phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Công an thành phố, tổ chức khám sức khỏe cho 757 đoàn viên công đoàn làm công tác cấp dưỡng, tạp vụ, điện nước tại 44 Công đoàn cơ sở Công an thành phố.

Bác sĩ đang tư vấn sau khi khám bệnh cho đoàn viên công đoàn

Các đoàn viên công đoàn được các bác sĩ khám sức khỏe tổng quát, chẩn đoán bệnh và tư vấn điều trị bệnh cho bệnh nhân nếu có.

Chương trình khám bệnh miễn phí thể hiện sự quan tâm của Công đoàn Công an thành phố đối với các đoàn viên công đoàn, chia sẻ và động viên các đoàn viên yên tâm công tác và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.