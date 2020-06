6.445 cán bộ chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội được thăng cấp bậc hàm năm 2020

Ngay từ tháng 2-2020, trên cơ sở tham mưu của Phòng Tổ chức cán bộ, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị chủ động có kế hoạch rà soát CBCS đến niên hạn xét thăng cấp, nâng lương (niên hạn 2020).

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định

Sau khi Bộ Công an chính thức có Thông tư mới hướng dẫn thực hiện thăng cấp, nâng lương năm 2020 triển khai tới các đơn vị, địa phương trong cả nước, CATP Hà Nội đã rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung đối tượng đúng hướng dẫn của Bộ Công an theo 3 cấp hàm, 3 bậc lương liền kề, rà soát các trường hợp đã được vận dụng, thăng cấp nâng bậc lương ngoài quy định.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải trao quyết định nâng lương, thăng cấp bậc hàm Thượng tá hệ số 7,70 và 8,10 cho các đồng chí chỉ huy Công an các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện, thị xã

Năm 2020, CATP Hà Nội có 6.445 đồng chí đến niên hạn thăng cấp, nâng bậc lương. Trong đó có 81 đồng chí là Trưởng, Phó các phòng, Công an các quận, huyện, thị xã được thăng cấp hàm, nâng bậc lương năm nay.



Đặc biệt, cũng trong đợt này, có 5 cá nhân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác và trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương chiến công các hạng; 17 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND”, 3 đồng chí được công nhận học vị Tiến sĩ; 88 đồng chí là học viên xuất sắc, đạt bằng tốt nghiệp loại giỏi” khi ra trường đã được Bộ Công an xem xét thực hiện chính sách thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương trước thời hạn.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá cho các cá nhân là chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện, thị xã

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nêu rõ, công tác chính sách cán bộ nói chung và công tác thăng cấp, nâng bậc lương nói riêng luôn được Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP quan tâm đặc biệt, coi đây là lõi của công tác chính trị tư tưởng, động viên CBCS các đơn vị, địa phương trong CATP.



“Trong niên hạn vừa qua, từ các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đến CBCS của các đơn vị trong CATP đều đã nỗ lực rèn luyện phấn đấu trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để hôm nay, vinh dự đón nhận quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đúng niên hạn” - Thiếu tướng Đào Thanh Hải đánh giá.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá cho các cá nhân

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, giao nhiệm vụ cho các đồng chí được trao quyết định nâng lương, thăng cấp bậc hàm năm 2020, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh, vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô anh hùng, thường xuyên rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.



Đồng thời, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XXVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.



Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho các cá nhân

“Tôi mong cấp uỷ, chỉ huy và toàn thể CBCS của các đơn vị cấp phòng, Công an các quận, huyện, thị xã, Công an các xã, phường, thị trấn, đội, đồn và mỗi CBCS hãy đoàn kết một lòng, nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của cá nhân, của đơn vị để nỗ lực phấn đấu vươn lên trong công tác và chiến đấu, xây dựng đơn vị và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch vững mạnh. Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và toàn thể nhân dân Thủ đô tiếp tục dõi theo, chờ đón những tiến bộ, trưởng thành và những chiến công mới của các đồng chí, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” - Thiếu tướng Đào Thanh Hải đề nghị.