62/63 tỉnh, thành phố bố trí xong Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã

ANTD.VN - Sáng 22-6, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2020, để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những công việc cần thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ; Đồng thời, đánh giá kiểm điểm các mặt công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020 và đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí là lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng dự hội nghị quan trọng này.

Đạt mục tiêu “kép” vừa chống dịch Covid - 19, vừa đảm bảo an ninh trật tự

Báo cáo đánh giá những thành tựu của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, lực lượng Công an nhân dân đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các mặt công tác Công an; bộ máy tổ chức của Bộ Công an ngày càng được kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, giữ vững thế chủ động chiến lược, trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm; tình hình tội phạm, phạm pháp hình sự năm sau luôn giảm hơn so với năm trước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo đánh giá kiểm điểm các mặt công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020 nêu rõ: Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid - 19, lực lượng CAND đã thể hiện rõ vai trò nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, góp phần không nhỏ trong việc khống chế, ngăn chặn, chiến thắng dịch bệnh Covid - 19; đạt được “mục tiêu kép”, vừa tích cực phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa duy trì bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, nhằm giữ vững ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Song song với đó, lực lượng CAND cũng đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Công an Trung ương đã rất quyết liệt chỉ đạo triển khai xây dựng Công an xã chính quy và công tác tăng cường cơ sở trong toàn lực lượng CAND. Việc bố trí Công an xã chính quy đến nay cơ bản triển khai xong, đã có 62/63 tỉnh, thành phố tiến hành bố trí 100% Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn, đạt 99,3% kế hoạch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị



Hoàn thiện chính sách, sẵn sàng với thách thức an ninh phi truyền thống

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng bộ Công an Trung ương thực sự là Đảng bộ mẫu mực, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Công an. Đạt được những kết quả, thành tựu đó là do có sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng CAND nói riêng. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, đóng góp rất to lớn của lực lượng Công an. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò và những đóng góp rất quan trọng của lực lượng CAND trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid - 19 vừa qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ nhất trí, tán thành với dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, bám sát tinh thần chỉ đạo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Về dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là văn kiện trung tâm của Đại hội, là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, tầm nhìn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương và cả lực lượng CAND trong nhiệm kỳ tới. Do đó, dự thảo Báo cáo này rất quan trọng, mang tính chiến lược, Đảng bộ Công an Trung ương phải khẳng định cho được thành tựu rất to lớn của công tác giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, nên nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm TTATXH và về hoạt động của lực lượng CAND đáp ứng kịp thời đòi hỏi của tình hình thực tiễn; nhất là những vấn đề mới, những vấn đề khó, thách thức an ninh phi truyền thống.

Các đại biểu dự Hội nghị

Để hoàn thiện văn kiện Báo cáo Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cần tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, tranh thủ ý kiến của cán bộ Công an lão thành, các nhà khoa học, chuyên gia trong CAND. Tập trung thời gian, nhân lực để hoàn thiện và chuẩn bị thật tốt các điều kiện để báo cáo tập thể Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, Bộ Chính trị đã có Kết luận về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, trong đó việc nắm và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay là nhiệm vụ quan trọng cần phải tập trung thực hiện tốt, đặc biệt là chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, lực lượng CAND phải làm thật tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để những cán bộ, Đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật có thể cơ cấu vào cấp ủy hoặc đi dự Đại hội cấp trên...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; sẽ cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của lực lượng Công an; trước mắt là bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản trước khi đưa ra Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020 để quán triệt thực hiện tới toàn thể các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp trong CAND thời gian tới. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình, tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết, nói đi đôi với làm, quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo quán triệt thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong đảng bộ, đơn vị mình.