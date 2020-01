300 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tăng cường giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô

ANTD.VN - Ngày 14-1, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) và Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã tổ chức Lễ xuất quân cho 300 học viên Khóa D43 lên đường làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên của Học viện CSND và CATP Hà Nội trên cơ sở thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu tại lễ xuất quân.

Đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ nhân dân đón Tết an lành, hạnh phúc, bình yên là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, nặng nề của lực lượng Công an Thủ đô. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, trong những năm qua, Học viện CSND đã cử hàng chục nghìn học viên các khóa học tăng cường, hỗ trợ cho CATP Hà Nội đảm bảo an ninh, trật tự trong các dịp cao điểm, lễ tết và các sự kiện chính trị quan trọng. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội, học viên của Học viện CSND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Qua đó, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại lễ xuất quân

Theo đề nghị của CATP Hà Nội, năm nay, Học viện CSND quyết định cử 300 học viên khóa D43 tham gia tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

Giao nhiệm vụ cho học viên khóa D43 về tăng cường cho CATP Hà Nội, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan yêu cầu học viên khóa D43 nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, các quy định của ngành cũng như sự phân công, điều động của CATP Hà Nội, nhanh chóng bắt tay vào nhận và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tiếp nhận học viên tăng cường

Đồng thời, nêu cao tinh thần tự giác, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong của người cán bộ Công an nhân dân khi tiếp xúc và làm việc với nhân dân, tích cực giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học hỏi, đúc rút kinh nghiệm thực tế để phục vụ cho nghiên cứu và học tập; thường xuyên giữ mối liên hệ với đội ngũ cán bộ lớp, giáo viên chủ nhiệm, kịp thời đề xuất, báo cáo với lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và Học viện CSND giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

300 học viên khóa D43, Học viện Cảnh sát nhân dân tăng cường phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc CATP Hà Nội gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc và các đơn vị chức năng thuộc Học viện đã quan tâm, phối hợp tổ chức Lễ xuất quân tăng cường 300 học viên cho CATP trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là hoạt động góp phần quan trọng, thiết thực trong việc thực hiện thắng lợi những yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự của Thủ đô, đảm bảo cho nhân dân Thủ đô vui xuân, đón Tết an toàn. Công an thành phố Hà Nội sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học viên Học viện CSND trong thời gian công tác tại đơn vị.

Theo kế hoạch, các học viên Học viện CSND sẽ tham gia tăng cường tại 17 đơn vị quận, huyện, phòng thuộc CATP Hà Nội từ ngày 14-1 đến hết ngày 21-1-2020.