Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Công an Hà Nội đã triển khai 30 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào Thủ đô để tuần tra, kiểm soát việc thực hiện cách ly xã hội. Chốt kiểm soát số 12 thuộc thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ,TP Hà Nội) được đặt tại km36 - Quốc lộ 6. Đây cũng là con đường nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên nên lưu lượng giao thông khá phức tạp. Đảm nhiệm tại chốt kiểm soát số 12 do Tổ công tác liên ngành gồm cán bộ chiến sĩ thuộc Công an thị trấn Xuân Mai, Đội CSGT số 12, Tiểu đoàn CSCĐ số 3, Thanh tra giao thông và bảo vệ tổ dân phố. Tại chốt kiểm soát số 12, được chia làm 3 ca trực (mỗi ca 8 tiếng đồng hồ) để kiểm soát người vào thành phố, điều tra dịch tễ đo thân nhiệt sớm sàng lọc được những người nghi nhiễm và có giải pháp phù hợp… Những ngày qua, Hà Nội mưa nắng thất thường, đêm xuống tranh thủ lúc ít phương tiện đi lại các chiến sĩ lại thay nhau ngồi nghỉ... - đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi họ có được để trò chuyện với người thân trong gia đình. Trung úy Nguyễn Trung Hiếu, Công an thị trấn Xuân Mai tranh thủ gọi điện thoại về cho vợ để được nhìn thấy con nhỏ. Khoảnh khắc ngắn ngủi khi được nhìn thấy con thơ mới chỉ 3 tháng tuổi đang tập lẫy như tiếp thêm sức mạnh để anh cùng đồng đội bám chốt. Những ngày qua, các chiến sĩ bám chốt nơi cửa ngõ thành phố đã ăn, ngủ như thế để góp phần ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh. Dù vất vả nhưng họ vẫn cố gắng, chung tay để góp phần bảo vệ an toàn cho người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, một lòng mong chóng chiến thắng, vượt qua dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Công an Hà Nội đã triển khai 30 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào Thủ đô để tuần tra, kiểm soát việc thực hiện cách ly xã hội. Chốt kiểm soát số 12 thuộc thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) được đặt tại km36 - Quốc lộ 6. Đây cũng là con đường nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên nên lưu lượng giao thông khá phức tạp. Đảm nhiệm tại chốt kiểm soát số 12 do Tổ công tác liên ngành gồm cán bộ chiến sĩ thuộc Công an thị trấn Xuân Mai, Đội CSGT số 12, Tiểu đoàn CSCĐ số 3, Thanh tra giao thông và bảo vệ tổ dân phố. Tại chốt kiểm soát số 12, được chia làm 3 ca trực (mỗi ca 8 tiếng đồng hồ) để kiểm soát người vào thành phố, điều tra dịch tễ đo thân nhiệt sớm sàng lọc được những người nghi nhiễm và có giải pháp phù hợp… Những ngày qua, Hà Nội mưa nắng thất thường, đêm xuống tranh thủ lúc ít phương tiện đi lại các chiến sĩ lại thay nhau ngồi nghỉ... - đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi họ có được để trò chuyện với người thân trong gia đình. Trung úy Nguyễn Trung Hiếu, Công an thị trấn Xuân Mai tranh thủ gọi điện thoại về cho vợ để được nhìn thấy con nhỏ. Khoảnh khắc ngắn ngủi khi được nhìn thấy con thơ mới chỉ 3 tháng tuổi đang tập lẫy như tiếp thêm sức mạnh để anh cùng đồng đội bám chốt. Những ngày qua, các chiến sĩ bám chốt nơi cửa ngõ thành phố đã ăn, ngủ như thế để góp phần ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh. Dù vất vả nhưng họ vẫn cố gắng, chung tay để góp phần bảo vệ an toàn cho người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, một lòng mong chóng chiến thắng, vượt qua dịch bệnh Covid-19.