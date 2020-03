20 tàu khai thác cát trái phép trên sông bị phát hiện, xử lý trong một ngày

ANTD.VN - Ngày 2-3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 2 tháng đầu năm 2020, Thủy đoàn II đã xử lý gần 200 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường thủy nội địa, phạt tiền trên trên một tỷ đồng...

Cụ thể, từ ngày 15/12/2019 đến 14/2/2020, các tổ công tác của Thủy đoàn II đã phát hiện, xử lý 186 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1.124.170.000đ, tịch thu 231,9 mét khối cát và 12 hệ thống hút cát; đình chỉ hoạt động 10 phương tiện.

Qua phân tích, những vi phạm của người điều khiển phương tiện thủy vẫn tập trung ở các lỗi: Vi phạm quy định về chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện; vi phạm quy định về thiết bị an toàn, cứu sinh cứu đắm, phòng cháy, chữa cháy; vi phạm quy định về giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; vi phạm quy định về danh bạ thuyền viên, định biên thuyền viên...

Thủy đoàn II đã phát hiện, thu giữ nhiều tàu khai thác cát trái phép trên sông



Trong công tác phòng chống, đấu tranh, xử lý vi phạm trong các hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản, Thủy đoàn II đã trực tiếp và phối hợp xử lý 2 vụ việc liên quan.

Đặc biệt, vào ngày 21/12/2019, đơn vị đã trực tiếp kiểm tra, bắt giữ 20 phương tiện với hơn 30 đối tượng đang khai thác, vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Tiền, phía hạ lưu cầu Mỹ Thuận, đoạn chảy qua các xã Hòa Hưng, Hòa Khánh và xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (giáp ranh với xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long; xã An Bình, và xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Đây là vụ bắt giữ tàu khai thác cát trái phép “khủng” nhất từ trước đến nay tại đồng bằng sông Cửu Long.

Cũng trong tháng cao điểm, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, các tổ công tác của Thủy đoàn II đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản về an toàn giao thông đường thủy nội địa; đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung đến 40.883 lượt người tham gia giao thông, sinh sống và làm việc trên đường thủy, qua đó nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông đường thủy.

Trong thời gian tới, Thủy đoàn II xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật giao thông đường thủy nội địa đến người dân, các tổ chức cá nhân hoạt động trên lĩnh vực đường thủy. Cùng với đó, các tổ công tác tăng cường, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát sỏi trái phép trên đường thủy và tích cực, chủ động đấu tranh, phòng chống, các loại tội phạm trên sông...