173 doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

Tính đến 15/4, số tiền tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên 91 tỷ đồng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, do dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống nhân dân và tình hình kinh tế của đất nước. Bảo hiểm xã hội Việt Nam với chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT cũng đang chịu ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp tới các kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ.

Cụ thể, trong điều kiện bình thường, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ phát triển tăng thêm khoảng từ 5 - 6% so với năm trước liền kề. Tuy nhiên, tính đến 30/4/2020, toàn quốc, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 14,419 triệu người, giảm 421.000 người so với tháng 3/2020 và giảm 780.000 người so với năm 2019.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng sẽ khó đạt được mức tăng như năm 2019. Số tiền nợ đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp ghi nhận mức tăng nhẹ trong 3 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp,bảo hiểm xã hội một lần cũng có sự gia tăng khi nhiều người lao động mất việc làm, gặp khó khăn trong cuộc sống...

Để chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp và người lao động, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tham mưu, phối hợp cùng các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp để phục vụ tốt hơn, chung tay phòng, chống dịch bệnh như: thực hiện chi trả tại nhà, chi trả gộp thời gian; chi trả BHYT với người nhiễm, cách ly Covid-19; đẩy mạnh giao dịch điện tử, qua hệ thống bưu chính hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hộivào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo báo cáo sơ bộ của BHXH các tỉnh, thành phố, đến ngày 15/4/2020 toàn quốc có 173 đơn vị doanh nghiệp với 20.908 lao động đã được thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất, số tiền tạm dừng đóng của các đơn vị trên 91 tỷ đồng…

Để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh yêu cầu, các đơn vị nghiệp vụ cần thống kê, tổng hợp, phân tích kỹ hơn các số liệu, tình hình thực tế để xây dựng, hoàn thiện các kịch bản. Mục tiêu chung là tập trung đưa ra các giải pháp để toàn Ngành hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT.