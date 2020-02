1.473 lượt tập thể và 4.413 lượt cá nhân được khen thưởng

ANTD.VN - Cụm thi đua số 8 – Công an Thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, giai đoạn 2015 - 2020 và ký kết giao ước phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020.

Các đồng chí: Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an Thành phố; Đinh Mạnh Hùng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Đình Sỹ - Phó chủ tịch HĐND huyện; cùng đại diện các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, đại diện một số ban, ngành của huyện…dự hội nghị.

Lãnh đạo CATP Hà Nội và huyện Chương Mỹ chứng kiến 8 đơn vị Cụm thi đua số 8 ký giao ước

Cụm thi đua số 8 gồm Công an 8 huyện: Chương Mỹ (đơn vị Cụm trưởng), Thường Tín, Quốc Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Trì và Thanh Oai. Trong những năm qua, cấp uỷ, chỉ huy và cán bộ chiến sỹ các đơn vị trong Cụm luôn nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Công an Thành phố phát động. Hàng năm, Cụm đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động cụ thể, thiết thực và được chia làm 4 đợt thi đua gắn kết hợp với các đợt thi đua cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020, Cụm thi đua số 8 đã có hàng nghìn lượt cán bộ chiến sỹ nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm, tận tuỵ, quên mình, lập công xuất sắc trong công tác, chiến đấu, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND. Qua đó đã có 1.473 lượt tập thể và 4.413 lượt cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND Thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố và Chủ tịch UBND các huyện trong Cụm thi đua số 8 khen thưởng.

Tại hội nghị, 53 cá nhân và 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015 - 2020 đã được biểu dương, khen thưởng. Các đơn vị trong Cụm cũng đã ký kết giao ước phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020, với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Dương và đồng chí Đinh Mạnh Hùng đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 8 đạt được trong thời gian vừa qua. Lãnh đạo Công an thành phố và Huyện Chương Mỹ chúc mừng các gương điển hình tiên tiến đã lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự; đồng thời đề nghị các đơn vị trong Cụm tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả cao trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020 – 2025.