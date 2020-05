11 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019

1. Nữ trinh sát cống hiến hết mình để dân tin yêu Về công tác tại CAH Đông Anh từ năm 2010, Thượng úy Hoàng Thị Mai Hương (SN 1990), cán bộ Đội An ninh, CAH Đông Anh là nữ trinh sát duy nhất của tổ xã hội. Thượng úy Hoàng Thị Mai Hương đã tham mưu cho Ban chỉ huy CAH các biện pháp đảm bảo an ninh tại khu vực trụ sở Huyện ủy, UBND huyện, các biện pháp nắm tình hình, giải quyết “điểm nóng” an ninh nông thôn, khiếu kiện... Chia sẻ về mình, Thượng úy Hoàng Thị Mai Hương nói: “Để có thể khiến dân tin, dân yêu với tôi chỉ đơn giản là cứ làm việc hết mình đi rồi tình yêu sẽ đến”.