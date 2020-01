ANTD.VN - Năm 2019, Thanh niên Công an Thủ đô tiếp tục xung kích, sáng tạo với nhiều phần việc cụ thể, hiệu quả, thiết thực phục vụ nhân dân cũng như đảm nhận các khâu yếu, việc khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Sau đây là 10 hoạt động tiêu biểu của Thanh niên công an Thủ đô 2019.





1. Chương trình giáo dục truyền thống tại Bảo tàng Công an Hà Nội và Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò; để tăng cường giáo dục cho ĐVTN về truyền thống anh hùng của Công an Thủ đô, Đoàn Thanh niên CATP đã tổ chức Chương trình giáo dục truyền thống tại Bảo tàng Công an Hà Nội và Di tích Nhà tù Hỏa Lò từ tháng 01/2019 đến tháng 10/2019. Kết quả: các cấp bộ Đoàn trong CATP đã tổ chức 76 hoạt động tham quan, sinh hoạt tại Bảo tàng Công an Hà Nội, Di tích Nhà tù Hỏa Lò gắn với tổ chức lễ kết nạp đảng viên, lễ trưởng thành đoàn, sinh hoạt chi đoàn, giao lưu nhân chứng lịch sử, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu; tham quan triển lãm Chuyên đề “Công an Thủ đô khắc ghi lời Bác”... Các hoạt động trong Chương trình đã được các đơn vị tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

2. Lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2018

Thực hiện Quy chế Giải thưởng “Gương mặt trẻ CATĐ xuất sắc tiêu biểu”, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP xét chọn 10 Gương mặt trẻ CATĐ xuất sắc tiêu biểu năm 2018 và tổ chức Lễ tuyên dương gắn với kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), 63 năm Truyền thống Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội (1956 - 2018), 12 năm hình thành và phát triển của Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” (2007 - 2019) và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 08 đồng chí lãnh đạo, 01 đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn các đơn vị trong CATP. Chương trình đã tạo dấu ấn mạnh mẽ và có giá trị giáo dục chính trị tư tưởng sâu sắc trong đoàn viên thanh niên CATĐ.

3. Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” khóa II

Chương trình là hoạt động sinh hoạt hè ý nghĩa, sân chơi bổ ích, lý thú cho học sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội; góp phần giúp các em phát triển tư duy, có sức khỏe, kỹ năng sống, sáng tạo, tự tin, dám nghĩ, dám làm; tu dưỡng, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy, từng bước hoàn hiện nhân cách để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. Đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục mạnh mẽ về truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, Công an Thủ đô anh hùng; trang bị bổ sung cho mỗi học viên kiến thức xã hội, kỹ năng sống, kiến thức về an ninh, trật tự, ý thức chấp hành pháp luật, phòng tránh tệ nạn xã hội, tội phạm, phòng chống cháy nổ, chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông từ đó bồi đắp tình cảm gắn bó, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô đối với thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân của Thành phố, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Kết quả đã có 111 học viên tham gia Chương trình; đã huy động 345 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia các tổ tình nguyện viên, giáo viên, kỹ thuật, hậu cần, y tế… để chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng học tập), truyền đạt, giảng dạy những kiến thức, kỹ năng và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các học viên trong suốt Chương trình.

4. Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”; phục vụ công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn xã có vụ việc phức tạp, tiềm ẩn phức tạp về ANTT, không để phát sinh, hình thành thêm các “điểm nóng”, Đoàn Thanh niên CATP đã tiếp tục phối hợp 11 Huyện đoàn (Ba Vì, Chương Mỹ, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín) duy trì thực hiện Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2019 với 17 tổ kết nghĩa trên 17 địa bàn xã có vụ việc phức tạp, tiềm ẩn phức tạp về ANTT.

Các đơn vị đã tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao giữa Đoàn Thanh niên CATP và 11 Huyện đoàn phối hợp; tổ chức triển khai Công trình thanh niên “Tuyên truyền, vận động công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và tuyển sinh các trường Đại học, Học viện CAND” tại 17 xã; tổ chức hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho cho 352 đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh; triển khai 9 chương trình tặng tủ sách pháp luật, tuyên truyền, tư vấn đăng ký tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ và dự thi các trường CAND, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho cho 1.648 đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh; tổ chức 18 buổi sinh hoạt giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; huy động 669 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận lưu động tại cơ sở 2.951 hồ sơ; tổ chức khai quang, nạo vét, khơi thông dòng chảy 1,2 km kênh mương; trồng 135 cây xanh, hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 sân chơi thiếu nhi, tặng 163 suất quà cho 95 hộ gia đình chính sách, người có công, nhân dân nghèo, 57 em học sinh vượt khó học giỏi, 11 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá các phần quà là 136,6 triệu đồng.

Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhằm tập hợp, đoàn kết thanh niên, qua đó xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn, Hội; vận động đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn dân cư. Tổng kết 2 năm triển khai đã hoàn thành đạt 02/06 chỉ tiêu và vượt 04/06 chỉ tiêu, không có chỉ tiêu không đạt; góp phần hỗ trợ 01/17 xã (xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai) về đích theo tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và được đề xuất đưa ra khỏi diện phức tạp về an ninh trật tự.

5. Công trình thanh niên "Chủ nhật tình nguyện" năm 2019

Đoàn Thanh niên CATP tổ chức triển khai Công trình thanh niên “Chủ nhật tình nguyện” năm 2019 (lần thứ III) với 32 đội hình tình nguyện hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi hộ chiếu, căn cước công dân, đăng ký thường trú cho nhân dân tại các trụ sở tiếp dân của Phòng PA08, PC06 và Công an các quận, huyện, thị xã và cấp lưu động vào các ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng dự kiến có số lượng nhân dân đến làm thủ tục đông trong năm 2019 (gồm các ngày 28/4, 30/6, 25/8, 27/10).

Ngoài thời gian nêu trên, các đội hình tình nguyện của mỗi đơn vị hằng tháng tổ chức ít nhất 01 lần xuống trực tiếp nhà dân để triển khai cấp, đổi hộ chiếu, căn cước công dân, đăng ký thường trú. Kết quả: đã huy động 927 lượt đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sỹ đội nghiệp vụ các đơn vị tham gia hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận 6.839 hồ sơ (trong đó có 151 hồ sơ cấp, đổi hộ chiếu; 6.305 hồ sơ cấp, đổi căn cước công dân; 383 hồ sơ đăng ký thường trú; hỗ trợ 88 trường hợp gia đình chính sách; 99 trường hợp hộ có hoàn cảnh khó khăn, 97 trường hợp người già, người tàn tật; 5.405 trường hợp cấp lưu động tại cơ sở).

6. Công tác tuyên truyền trên mạng internet

Tổ chức xây dựng, đăng tải, chia sẻ 1.489 bài viết (trong đó có 1.127 bài tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hình ảnh đẹp, việc làm tốt của lực lượng Công an và 362 bài đấu tranh với các luận điểm sai trái) trên facebook với 7.921.984 lượt tiếp cận, 3.080.931 lượt tương tác (trong đó có 542.152 lượt like, 161.728 lượt bình luận, 203.036 lượt chia sẻ) Các nội dung đăng tải đã bám sát đinh hướng tuyên truyền của CATP, Đoàn cấp trên, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mạng.

Đặc biệt đã tổ chức thông báo truy tìm, tập hợp nguồn tin nhân dân cung cấp trên facebook và trao đổi Công an quận Bắc Từ Liêm phục vụ điều tra truy bắt nhanh 02 đối tượng vụ án giết người cướp tài sản được phát hiện ngày 28/9/2019 tại phường Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm. Ngày 05/10/2019, Đ/c Lương Văn Dưỡng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP đã được Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn quận.

7. Chương trình hiến máu tình nguyện

Nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm trầm trọng máu phục vụ điều trị trong dịp Tết nguyên đán, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP đã phối hợp Báo Tiền phong tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XI - 2019. Tại Ngày hội đã vận động gần 1.200 ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện, thu về 1.008 đơn vị máu an toàn.

Thực hiện Chương trình số 02/CTr-H06-BCĐ ngày 02/01/2019 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Bộ Công an, Đoàn Thanh niên CATP đã tham mưu Công an Thành phố phối hợp Cục H06, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” năm 2019. Tại Chương trình đã vận động 1.197 CBCS, ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện, số máu thu về và được tính chỉ tiêu tiếp nhận là 1.022 đơn vị máu an toàn.

8. Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” năm 2019 (lần thứ V)

Đoàn Thanh niên CATP đã phối hợp các Cụm thi đua CATP tổ chức triển khai, cụ thể hóa Hành trình bằng 03 ngày hội tình nguyện và 02 đợt hành quân xanh với đa dạng các nội dung hoạt động thiết thực tại các xã có vụ việc phức tạp, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.

Đoàn Thanh niên CATP đã phối hợp Cụm thi đua số 7 CATP tổ chức Ngày hội tình nguyện vì cộng đồng gắn với Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019 tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Trong Ngày hội đã tỏ chức tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận 63 hồ sơ cấp, đổi căn cước công dân; tổ chức 03 buổi tuyên truyền phòng, chống tác hại ma túy trong học đường, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, tư vấn đăng ký tham gia nghĩa vụ, dự thi các trường CAND, hướng nghiêp cho 1.050 học sinh, ĐVTN địa phương; tặng 22 suất quà cho 12 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và 10 em học sinh vượt khó học giỏi; trao tặng Công trình Hàng cây thanh niên (trồng 12 cây xanh) tại Nhà văn hoá thôn Kim Tiền, xã Kim Hoa. Tổng kinh phí quà tặng cả Ngày hội là 19,7 triệu đồng.

Phối hợp Cụm thi đua số 1, 2, 4 CATP tổ chức tổ chức Ngày hội tình nguyện gắn với Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2019 tại xã Minh Trí và Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Trong Ngày hội đã tổ chức hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận 241 hồ sơ cấp, đổi căn cước công dân, đăng ký thường trú; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 125 trường hợp gia đình chính sách, người có công, nhân dân nghèo; tổ chức 02 buổi tuyên truyền phòng, chống tác hại ma túy trong học đường, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, tư vấn đăng ký tham gia nghĩa vụ, dự thi các trường CAND, hướng nghiêp cho 700 học sinh, ĐVTN địa phương; tổ chức tặng quà 10 gia đình chính sách, công giáo, hạt nhân trong công tác đảm bảo ANTT, 28 em học sinh vượt khó học giỏi; tổ chức thăm, tặng quà 03 giáo viên, 14 học sinh tại Điểm trường Mẫu giáo và Tiểu học Minh Trí tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí. Tổng kinh phí quà tặng cả Ngày hội là 37,2 triệu đồng.

Phối hợp Cụm thi đua số 3, 5, 6, 8 CATP, Huyện đoàn Thanh Oai, Đoàn Thanh niên 04 đơn vị (Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, VNPT Hà Nội, Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai) tổ chức Ngày hội tình nguyện gắn với Lễ tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, sơ kết thi đua Đợt 3 năm 2019 tại xã Cao Viên, Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. Trong Ngày hội đã tổ chức hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận 252 hồ sơ cấp, đổi căn cước công dân, đăng ký thường trú, hộ chiếu; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 250 trường hợp gia đình chính sách, người có công, nhân dân nghèo; tổ chức 05 buổi tuyên truyền phòng, chống tác hại ma túy trong học đường, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, tư vấn đăng ký tham gia nghĩa vụ, dự thi các trường CAND, hướng nghiêp cho 3.100 học sinh, ĐVTN địa phương; tổ chức trao tặng 02 Công trình “Nhà vệ sinh thân thiện” cho 02 trường THCS Bích Hòa và THCS Cao Viên; tổ chức tặng quà 20 gia đình chính sách, công giáo, hạt nhân trong công tác đảm bảo ANTT; tổ chức thăm, tặng 12.000 quyển vở cho 06 trường học. Tổng kinh phí quà tặng cả Ngày hội là 111 triệu đồng.

Phối hợp Cụm thi đua số 4 CATP tổ chức Chương trình “Hành quân xanh” năm 2019 với 120 cán bộ Đoàn, chiến sỹ nghĩa vụ đang huấn luyện tại PX02 tiến hành khai quang, nạo vét, khơi thông dòng chảy 1,2 km kênh mương tại thôn Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội và bàn giao Đoàn Thanh niên xã Minh Trí tiếp nhận, duy trì Công trình thanh niên.

Tổ chức Hành trình "Nghĩa tình biên giới, hải đảo" năm 2019 tại Đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng từ ngày 15 - 17/6/2019. Trong Hành trình đã tổ chức sinh hoạt truyền thống cho cán bộ, ĐVTN tại Cột cờ và Tượng đài liệt sỹ Đảo Bạch Long Vĩ; thăm, tặng quà cán bộ chiến sỹ Trạm Ra đa 490, tiểu đoàn 151 và Trạm trinh sát kỹ thuật, Phòng Tham mưu thuộc Vùng 1 Hải quân; Ban Chỉ huy quân sự và Công an huyện Bạch Long Vĩ; tặng quà 10 gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương; tổ chức Chương trình dọn dẹp, vệ sinh bãi biển đảo Bạch Long Vĩ; tặng 01 Công trình "Hàng cây thanh niên" gồm 25 cây na giống cho Huyện đoàn Bạch Long Vĩ. Tổng kinh phí quà tặng cả Hành trình là 25 triệu đồng.

9. Tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong Công an Thành phố năm 2019

Thực hiện Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI; Hướng dẫn số 100-HD/TĐTN-BTC, ngày 16/11/2016 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội; Công văn số 1918-CV/TĐTN-TCKT ngày 22/8/2019 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp trong CATP; Công văn số 189-CT/ĐU, ngày 16/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Thành phố Hà Nội (CATP) về chỉ đạo Đại hội đoàn thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an thành phố Hà Nội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017-2022; Hướng dẫn số 32/HD-CAHN-ĐTN, ngày 23/11/2016 của CATP về việc tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội lần thứ XXIV; kết quả thực hiện Phương án kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức Đoàn Thanh niên các đơn vị thuộc CATP theo Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Công an, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP đã xây dựng, ban hành Hướng dẫn số 858-HD/ĐTN ngày 30/8/2019 về tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong Công an thành phố Hà Nội năm 2019.

Đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022 đối với 20 cơ sở Đoàn trực thuộc, 718 chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên 52 Phòng, Công an quận, huyện, thị xã trong CATP; kéo dài nhiệm kỳ đại hội thành 2017 - 2022 đối với 12 đoàn cơ sở trực thuộc.

10. Tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng năm 2019

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019); thực hiện quy trình, thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Đoàn Thanh niên 64 đơn vị thuộc CATP đồng loạt tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng năm 2019. Qua đó đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên.