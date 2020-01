10 dấu ấn - thành công xuất sắc của Công an Hà Nội

ANTD.VN - 365 ngày của năm công tác 2019, toàn lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã nỗ lực, đồng lòng, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức; bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND thành phố; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp; tranh thủ sự ủng hộ, tin yêu của nhân dân, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô. Báo An ninh Thủ đô bình chọn và trân trọng giới thiệu đến bạn đọc 10 dấu ấn - thành công tiêu biểu của Công an Thủ đô.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP thay mặt cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô tặng hoa Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến kiểm tra công tác năm 2019 của CATP Hà Nội, ngày 29-11-2019

1. Công an Hà Nội vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ về Phong trào Vì An ninh Tổ quốc năm 2019. Sự ghi nhận này là tổng hòa những kết quả: bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng những biện pháp khoa học, dài hơi, đột phá về phòng, chống tội phạm; gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, đặc biệt, luôn thể hiện rõ tinh thần “Vì cuộc sống bình yên - Vì nhân dân phục vụ”.

Công an Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hơn 2.000 lượt sự kiện quan trọng trong năm 2019

2. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2. Thủ đô Hà Nội được lựa chọn là nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, là hội nghị đặc biệt quan trọng của thế giới với yêu cầu công tác bảo vệ rất cao. Thời gian chuẩn bị hết sức gấp rút, cùng với những yêu cầu nghiêm ngặt về công tác đảm bảo an ninh, song Công an Hà Nội đã thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ lớn, góp phần nâng cao uy tín, vị thế, vai trò của “Thành phố vì hòa bình”, được cộng đồng quốc tế đánh giá và ghi nhận. Một kết quả ấn tượng khác, Công an Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hơn 2.000 lượt sự kiện quan trọng trong năm 2019; khẳng định Hà Nội đã và đang trở thành điểm đến an ninh, an toàn của chính khách, nguyên thủ các nước; là nơi diễn ra ngày càng nhiều sự kiện mang tầm vóc quốc tế lớn.

Phương tiện hiện đại tham gia diễn tập thực binh

3. Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức thành công, đảm bảo an ninh, an toàn các cuộc diễn tập thực binh trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019. Công an thành phố phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô, các lực lượng chức năng tổ chức thành công cuộc “Diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình gây rối an ninh, trật tự; tấn công đối tượng khủng bố, giải cứu con tin; khắc phục hậu quả năm 2019” (huy động khoảng 5.800 người và hàng trăm phương tiện ô tô, xe đặc chủng); và cuộc diễn tập màn ứng cứu thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc hại trong Diễn tập phòng thủ dân sự của thành phố năm 2019 (huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ và hàng chục phương tiện).



Chất lượng diễn tập được nâng cao một bước với nội dung kế hoạch, kịch bản khoa học, logic, nhiều điểm mới, sát với thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô trong tình hình hiện nay, được Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, thành phố, các đại biểu tham quan ghi nhận, đánh giá cao, là tư liệu, kinh nghiệm tham khảo quý báu cho các địa phương bạn.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

4. Phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh tài chính, “tín dụng đen”. Với tinh thần chủ động, từ năm 2016, CATP đã xây dựng Kế hoạch 231 với lộ trình cụ thể theo từng năm, từ các bước nhận diện, đánh giá đúng hoạt động tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; đến tổ chức điều tra cơ bản và tấn công, triệt phá, đến nay đã đạt hiệu quả tích cực.



Đây cũng là căn cứ, kinh nghiệm để Bộ Công an nhân rộng trong cả nước, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. CATP cũng đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg với những giải pháp phù hợp với thực tế địa bàn Thủ đô, qua đó đạt những kết quả tích cực, góp phần đấu tranh hiệu quả, làm giảm hoạt động số loại tội phạm này thời gian qua (xảy ra 223 vụ việc, giảm 171 vụ 43, tức 4% so với cùng kỳ năm 2018; triệt phá 46 vụ, bắt 152 đối tượng).

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương, khen ngợi chiến công xuất sắc của CAH Thạch Thất triệt phá ổ nhóm “tín dụng đen”, tháng 9-2019

5. Công an Hà Nội là đơn vị đi đầu trong cả nước kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan hoạt động kinh doanh khí N20 (bóng cười), “shisha”, đạt được kết quả tích cực, được lãnh đạo thành phố đánh giá cao. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, Công an thành phố đã báo cáo, xin ý kiến Bộ Công an; đồng thời phối hợp Cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành tổ chức 10 ngày ra quân đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Hà Nội liên quan hoạt động kinh doanh khí N2O (bóng cười), “shisha” đạt nhiều kết quả tích cực, là cơ sở cho việc triển khai thực hiện trong các lĩnh vực khác (thu giữ hàng trăm bình khí N2O, trên gần 30 nghìn quả bóng, 1.100 hộp thuốc “shisha”...).

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội và Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội ký kết phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự An toàn Giao thông trong các trường học

6. Các biện pháp, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đem lại nhiều kết quả tích cực, “đánh trúng”, “đánh đúng” vào những vấn đề nổi lên, qua đó kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Căn cứ tình hình thực tiễn của Thủ đô, CATP đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và giảm ùn tắc giao thông, trọng tâm là kế hoạch về xử phạt không đội mũ bảo hiểm, sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông; xử lý các vi phạm trên đường vành đai 3 trên cao; tham mưu nhiều giải pháp mới cho Ban chỉ đạo 197 thành phố, qua đó được nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Những giải pháp trên đã góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao giải tại Hội thao hưởng ứng ngày Toàn dân Phòng cháy chữa cháy, ngày 4-10-2019

7. Nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. CATP đã tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với tính chuyên nghiệp hơn, hiệu quả rõ rệt. Năm 2019 cũng là năm CATP hoàn thiện số lượng lớn các quy trình, quy định về công tác PCCC (14 quy trình, quy định, hướng dẫn), qua đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, quản lý Nhà nước về PCCC, phục vụ nhân dân tốt hơn, nhất là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về PCCC; đồng thời mở 3 đợt cao điểm tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC, CNCH.



Qua đó góp phần làm giảm số vụ cháy, nổ trên địa bàn thành phố. Năm 2019, xảy ra 504 vụ cháy, làm 16 người chết, 30 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 203 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2018: giảm 234 vụ, thiệt hại về tài sản giảm khoảng 149 tỷ đồng).

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà, chúc Tết động viên và kiểm tra công tác ứng trực ở phường Ngã Tư Sở tham gia giữ gìn ANTT

8. Tập trung thực hiện hiệu quả đề án tinh gọn bộ máy, cơ cấu tổ chức đi đôi với đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ. Một mặt tập trung thực hiện hiệu quả đề án tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường lực lượng cho công an cơ sở theo chỉ đạo của Bộ Công an; mặt khác chủ động rà soát, đề xuất Bộ Công an về cơ cấu tổ chức của CATP đảm bảo phù hợp với tình hình công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô. CATP đã triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã với cách làm bài bản, khoa học, hợp lý đã thực sự nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy; được các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội kiểm tra công tác tình nguyện phục vụ nhân dân ở huyện Thanh Oai

9. Xây dựng, phát triển các kênh tương tác trực tuyến với người dân, qua đó nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, tin báo tố giác tội phạm của người dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

CATP đã nâng cấp Trang thông tin điện tử thành Cổng thông tin điện tử với chuyên mục giải đáp trực tuyến kiến nghị, phản ánh của người dân. CATP đang nghiên cứu để đưa các dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin điện tử của CATP, trước mắt là triển khai dịch vụ kê khai trực tuyến mức độ 3 cấp thẻ căn cước công dân.

CATP cũng đã triển khai trang fanpage nhằm tiếp nhận, giải đáp kịp thời những ý kiến, phản ánh của người dân, tin báo, tố giác tội phạm. Qua một thời gian đã đem lại hiệu quả tích cực, rõ rệt (đã tiếp nhận, xử lý hàng trăm tin liên quan ANTT, điều tra khám phá hàng chục vụ phạm pháp hình sự. Hiện trang fanpage đã có gần 110.000 người theo dõi), qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an Thủ đô đối với người dân.

Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu, giao nhiệm vụ đến các đơn vị, tại hội nghị triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử CATP, ngày 14-10-2019

Trung tâm thông tin chỉ huy CATP được trang bị hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành

10. Tập trung phát triển Trung tâm thông tin chỉ huy (TTTTCH) toàn diện phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh việc xây dựng TTTTCH căn bản cả về tổ chức, bộ máy và trang thiết bị kỹ thuật theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành; năm 2019, TTTTCH tiếp tục xây dựng phát triển thêm Bản đồ số về an ninh, trật tự nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, phân tích, xử lý mọi thông tin về ANTT trên địa bàn; lên phương án kết nối, ứng dụng các giải pháp về camera trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm và giải quyết các điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực.