Chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, hướng mạnh về cơ sở

ANTD.VN - Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Kim Anh, Hà Nội đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời tạo nền tảng để địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đỗ Xuân Huân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Anh trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Tinh gọn bộ máy, rõ người, rõ việc

Xã Kim Anh được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Minh Phú, Minh Trí và Tân Dân ( thuộc huyện Sóc Sơn cũ). Với diện tích tự nhiên 52,8km², dân số hơn 51.000 người, địa bàn có vị trí kết nối quan trọng khi các tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 2, Quốc lộ 35 và tuyến đường nối sân bay Nội Bài với khu du lịch Đại Lải đi qua.

Ngay từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành ngày 1-7-2025, xã Kim Anh đã tập trung ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, nhanh chóng đưa hoạt động của các cơ quan, đơn vị vào nền nếp.

Điểm đáng chú ý là dù bộ máy có sự thay đổi lớn, hoạt động quản lý, điều hành tại địa phương không bị gián đoạn. Các cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; phân công theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Đặc biệt, việc phân cấp, phân quyền đã tạo chuyển biến rõ trong giải quyết công việc tại cơ sở. Hầu hết các chức năng, nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện đã được chuyển giao về cấp xã, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài chính - ngân sách, nội vụ, tư pháp - hộ tịch… Qua đó, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính chủ động của chính quyền cơ sở.

Lấy chuyển đổi số làm động lực phục vụ người dân

Một trong những điểm nhấn trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp tại Kim Anh là cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Địa phương đã từng bước hoàn thiện hạ tầng số, bảo đảm 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản, chữ ký số và được tập huấn sử dụng các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Kim Anh trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Đáng chú ý, xã đã thành lập 28 Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong thực hiện Đề án 06, Công an xã được xác định là cơ quan thường trực, trực tiếp tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các nhiệm vụ gắn với quản lý dân cư, giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đến nay, dữ liệu công dân trên địa bàn cơ bản được làm sạch, chuẩn hóa; tỷ lệ người dân có căn cước gắn chip đạt trên 99%, tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử đạt trên 94,3%.

Hiệu quả chuyển đổi số thể hiện rõ tại bộ phận giải quyết thủ tục hành chính. Những con số này cho thấy bộ máy chính quyền mới không chỉ được tổ chức lại theo hướng tinh gọn mà còn từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự thuận tiện của người dân làm một trong những thước đo hoạt động.

Cùng với việc kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng phục vụ, xã Kim Anh xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 11% trở lên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Địa phương đã xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, cải thiện hạ tầng và khai thác hiệu quả lợi thế về vị trí địa lý, quỹ đất, nguồn nhân lực. Đến ngày 8-4-2026, xã đã khởi công 15 công trình đầu tư công, góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng.

Đồng chí Đỗ Xuân Huân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Anh phát biểu tại hội nghị

Cùng với phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác chăm lo người có công, bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục được triển khai kịp thời. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; địa phương không để phát sinh “điểm nóng”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì, lan tỏa.

Song, từ thực tiễn vận hành, những kết quả bước đầu đang tạo nền tảng quan trọng để Kim Anh tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và sát cơ sở. Từ tổ chức bộ máy đến cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và giữ vững an ninh, trật tự, mục tiêu cuối cùng vẫn là nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.