Chính phủ yêu cầu giữ công chứng khi mua bán bất động sản

ANTD.VN -Với dự án luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ yêu cầu trong dự án luật sửa đổi tiếp tục thực hiện yêu cầu công chứng đối với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, vừa đảm bảo pháp luật về công chứng, vừa phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 278 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, báo cáo trước 21/9 để trình Quốc hội.

Với dự án luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí khung, nguyên tắc, cơ chế xác định, kiểm tra, giám sát việc quyết định giá đất; chính sách về giá đất, vai trò của Nhà nước trong việc điều tiết, quản lý, quyết định giá đất; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất sản xuất kinh doanh, đất phát triển nhà ở, cho thuê...

Chính phủ yêu cầu giữ nguyên quy định công chứng khi chuyển nhượng bất động sản tại Luật Đất đai sửa đổi

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu trong dự án luật sửa đổi tiếp tục thực hiện yêu cầu công chứng đối với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, vừa đảm bảo pháp luật về công chứng, vừa phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro phát sinh tranh chấp, khiếu kiện.

Ngoài ra, với luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát các quy định về công chứng giao dịch bất động sản bảo đảm yêu cầu quản lý và an toàn tài sản cho chủ sở hữu cho đến khi hệ thống dữ liệu được kết nối, vận hành thông suốt.

Trước đó, tại dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Bộ NN&MT đề xuất bỏ công chứng, chứng thực đối với một số giao dịch bất động sản như hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ một số trường hợp.

Thảo luận dự án luật tại kỳ họp Quốc hội không thường lệ lần thứ nhất hồi tháng 8, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại việc bỏ công chứng bắt buộc với giao dịch bất động sản có thể phát sinh nhiều rủi ro, như tranh chấp giao dịch vô hiệu hoặc có sự gian lận...