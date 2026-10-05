Chiến thuật độc đáo của mentor H’Hen Niê tại The Face Vietnam 2026

ANTD.VN - Với đội hình team gồm 4 thí sinh nam và 2 thí sinh nữ, Hoa hậu H’Hen Niê chính là mentor đầu tiên tại The Face Vietnam có nhiều thí sinh nam hơn thí sinh nữ trong đội, đặc biệt cả 6 thành viên đội mentor H’Hen Niê đều sở hữu vẻ đẹp và trẻ, mang màu sắc khác biệt so với hai đội còn lại.

Sau thời gian ghi hình, The Face Vietnam 2026 đã lên sóng vào tối 4/10 và hé lộ dàn thí sinh của các mentor, trong đó đội mentor H’Hen Niê gồm 6 thí sinh: Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Huỳnh Nhựt, Đỗ Hoàng Sơn, Trần Ánh Vy, Vũ Quỳnh Hải Yến, Nguyễn Trường Giang. Sáu thí sinh với 6 câu chuyện, 6 cá tính và 6 màu sắc khác nhau, được mentor H’Hen Niê vô cùng yêu thích và lựa chọn cùng cô chiến trong hành trình chinh phục The Face Vietnam 2026.

H'Hen Niê và các thành viên trong đội của mình

Lần đầu ngồi ghế mentor The Face Vietnam, Hoa hậu H’Hen Niê khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ban đầu là hình ảnh “hiền nhưng không dễ”, thẳng thắn sẵn sàng đưa ra quan điểm cá nhân để bảo vệ bản thân qua các đoạn teaser trước khi lên sóng chương trình, đến khi tập 1 trình chiếu, khán giả càng ngạc nhiên hơn bởi chiến thuật vô cùng độc và lạ của mentor H’Hen Niê: chọn nhiều thí sinh nam về đội, với 4 thành viên nam và chỉ 2 thành viên nữ. Điều này hoàn toàn trái ngược với hai mentor còn lại.

Nói về chiến thuật của mình, mentor H’Hen Niê cho biết mặc dù các thí sinh nữ sẽ có nhiều lợi thế hơn trong lĩnh vực thời trang người mẫu, nhưng H’Hen Niê vẫn quyết định chọn nhiều thí sinh nam bởi The Face Vietnam năm nay là mùa giải có nhiều thí sinh nam triển vọng và tiềm năng, đồng thời cô muốn trao cơ hội cho các thí sinh nam có đam mê, khát khao với thời trang.

Thí sinh Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 2001, cao 1m79) và Thí sinh Nguyễn Trường Giang (sinh năm 2002, cao 1m91)

“Đến với The Face Vietnam 2026, hơn cả sự chiến thắng đó là việc Hen được đồng hành cùng ước mơ của các bạn trẻ. Hen cũng bắt đầu từ con số 0 và Hen nghĩ, các bạn trẻ xứng đáng được tạo cơ hội để sống với ước mơ của các bạn. Qua vòng sơ khảo, Hen nhìn thấy được rất nhiều thí sinh tiềm năng và có tố chất, đặc biệt là các thí sinh nam của năm nay.

Khi bước vào vòng pick team (chọn đội), Hen quyết định chọn 4 thí sinh nam về đội của mình, và dĩ nhiên để có được các bạn ấy, không phải điều dễ dàng khi Hen phải chiến với chị Anh Thư và chị Võ Hoàng Yến” - mentor H’Hen Niê chia sẻ.

H'Hen Niê và thí sinh Trần Ánh Vy (sinh năm 2003, cao 1m62)

Chiến thuật của mentor H’Hen Niê không dừng lại ở đó. Chỉ sở hữu 2 thí sinh nữ nhưng Trần Ánh Vy và Vũ Quỳnh Hải Yến là hai màu sắc đối lập với những thế mạnh riêng, hoàn toàn đủ sức để chiến đấu với các team khác.

Với đội hình 4 nam 2 nữ, mentor H’Hen Niê khẳng định chiến thuật độc đáo nhưng có phần mạo hiểm, nhất là ở những thử thách thiêng về nữ. Tuy nhiên, đó chính là điều tạo nên sự khác biệt của H’Hen Niê khi ngồi ghế mentor The Face Vietnam: dám làm những điều chưa ai từng làm.

Để giới thiệu đội hình team với khán giả, H’Hen Niê đầu tư thực hiện bộ hình với concept đơn giản nhưng sang và đề cao tính thời trang. Qua đó lần lượt từng thành viên trong đội được giới thiệu một cách trọn vẹn và đầy đủ bằng ngôn ngữ thời trang.

Mentor HHen Nie va Vũ Quỳnh Hải Yến (sinh năm 2008, cao 1m75)

H’Hen Niê cũng thể hiện câu slogan của team: “Team Hen, quyết không hiền, kiếm chuyện là chiến” nhằm thúc đẩy tinh thần của team và cũng là lời nhắc nhở các team khác trong hành trình chiến tại The Face Vietnam 2026.