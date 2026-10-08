Chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực PCCC và CNCH

ANTD.VN - Hoạt động trao đổi giữa Đoàn chuyên gia Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên môn giữa lực lượng chức năng hai nước, từ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn đến trao đổi về công nghệ, phương tiện và giải pháp nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố.

Đoàn chuyên gia Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội, tập trung trao đổi kinh nghiệm về tổ chức lực lượng, huấn luyện, phương tiện kỹ thuật và ứng phó các tình huống cháy, nổ, sự cố, thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện mới.

Tăng cường hợp tác từ thực tiễn

Chiều 2-10, Đoàn chuyên gia Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đến thăm và làm việc với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội. Buổi làm việc do Thượng tá Nguyễn Lê Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội chủ trì.

Đoàn công tác của Nga tại Trung tâm thông tin chỉ huy, hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC và CNCH

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn chuyên gia Nga được giới thiệu, tham quan cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị đang được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội khai thác, sử dụng trong công tác thường trực chiến đấu, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Từ thực tiễn hoạt động của lực lượng tại Thủ đô, hai bên tập trung trao đổi về tổ chức lực lượng, phương thức huấn luyện, duy trì trạng thái thường trực sẵn sàng chiến đấu cũng như quy trình xử lý các tình huống khẩn cấp. Đây đều là những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển, kéo theo sự gia tăng về quy mô, tính chất phức tạp của các nguy cơ cháy, nổ và sự cố cần cứu nạn, cứu hộ.

Một trong những nội dung được đoàn chuyên gia Nga quan tâm là công tác thông tin chỉ huy, tiếp nhận và xử lý thông tin sự cố. Thượng tá Nguyễn Lê Cường đã giới thiệu về Trung tâm thông tin chỉ huy cùng hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC và CNCH của Công an thành phố Hà Nội.

Đoàn tham quan cơ sở vật chất tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Đây là những thành tố quan trọng trong việc rút ngắn thời gian tiếp nhận, truyền đạt và xử lý thông tin, qua đó giúp lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Trong các tình huống cháy, nổ, tai nạn hoặc sự cố phức tạp, khả năng tổ chức chỉ huy thống nhất và truyền đạt thông tin chính xác, kịp thời có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả cứu người, cứu tài sản và kiểm soát sự cố.

Công nghệ hỗ trợ người lính

Đáng chú ý, hai bên dành thời gian trao đổi về việc ứng dụng các phương tiện hiện đại trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó có mô tô chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, robot chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đây là hướng tiếp cận ngày càng được quan tâm trong công tác PCCC và CNCH, nhất là đối với những địa bàn có không gian chật hẹp, giao thông khó tiếp cận hoặc các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm cao. Việc đưa phương tiện cơ động và thiết bị điều khiển từ xa vào thực hiện nhiệm vụ có thể hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường, trinh sát, xử lý sự cố trong những điều kiện đặc biệt.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Từ thực tiễn công tác PCCC, CNCH và ứng phó thiên tai tại mỗi quốc gia, các chuyên gia Nga và cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội đã chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến tình hình cháy, nổ, sự cố, thiên tai; khả năng lựa chọn, khai thác phương tiện, thiết bị phù hợp với từng tình huống.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, nội dung trao đổi cũng tập trung vào công tác huấn luyện, xây dựng kỹ năng thực hành và khai thác hiệu quả trang thiết bị. Bởi trong thực tế chiến đấu, phương tiện hiện đại chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi được vận hành bởi lực lượng có trình độ, kỹ năng và khả năng phối hợp tốt.

Từ những trao đổi tại buổi làm việc, hai bên có thêm cơ hội nhìn nhận những điểm tương đồng và khác biệt trong tổ chức lực lượng, huấn luyện, trang bị và xử lý tình huống khẩn cấp. Qua đó, những kinh nghiệm thực tiễn có thể trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho quá trình nghiên cứu, hoàn thiện phương án ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố, thiên tai và cứu nạn, cứu hộ.

Buổi làm việc giữa Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội và Đoàn chuyên gia Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga không chỉ mở rộng trao đổi chuyên môn mà còn góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa lực lượng chức năng hai bên.

Trong bối cảnh các tình huống sự cố, thiên tai ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực phản ứng nhanh, chuyên nghiệp và hiệu quả, việc tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và phương tiện hiện đại sẽ góp phần nâng cao năng lực của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.