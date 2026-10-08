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Chi tiết điểm bắn pháo hoa mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

TN

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 3 trận địa, gồm Hồ Gươm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán (Hà Đông).

Theo phương án, các điểm bắn sẽ đồng loạt khai hỏa từ 21h00 đến 21h15 ngày 10/10. Trong đó, trận địa Hồ Gươm đặt tại khu vực Bưu điện Hà Nội, với 1.725 quả pháo tầm cao, 500 quả pháo tầm thấp cùng các giàn hỏa thuật.

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Hình ảnh minh họa có sử dụng AI

Tại Hồ Tây, khu vực phố Quảng Khánh, dự kiến có 1.800 quả pháo tầm cao, 475 quả pháo tầm thấp, 200 quả pháo nổ nước và 900 giàn hỏa thuật, tạo hiệu ứng ánh sáng trên mặt hồ.

Điểm bắn thứ ba tại Hồ Văn Quán (phường Hà Đông) được thiết kế khai thác không gian mặt nước và cảnh quan xung quanh, với khoảng 800 đơn vị pháo hoa các loại theo dự kiến.

Việc bổ sung trận địa Hồ Văn Quán sẽ mở rộng không gian thưởng thức pháo hoa, góp phần tạo nên màn trình diễn ánh sáng quy mô lớn, phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ đặc biệt của Thủ đô.

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Từ khóa:

#bắn pháo hoa

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