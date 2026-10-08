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Cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn

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C.H

ANTD.VN - Khoảng 22h ngày 8/10, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng xe máy Thành Trung, số 23 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội. Khu vực xảy ra cháy nằm ngay cạnh một bãi trông giữ xe, khiến nhiều người dân lo lắng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ khu vực cửa hàng xe máy Thành Trung tại số 23 Nguyễn Khánh Toàn.

Do đây là cửa hàng kinh doanh xe máy, bên cạnh lại có bãi trông giữ phương tiện, vụ cháy nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo lực lượng chức năng. Cảnh sát PCCC và CNCH được huy động đến hiện trường để tổ chức chữa cháy, ngăn nguy cơ ngọn lửa lan sang khu vực lân cận.

Clip hiện trường vụ cháy

Tại hiện trường, khói và lửa bốc cao, phát ra từ khu vực cửa hàng. Lực lượng chức năng tổ chức tiếp cận, triển khai phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đám cháy.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý vụ cháy và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy:

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