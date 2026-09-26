Cháy cơ sở Starlink ở Ba Lan, nghi do phá hoại

ANTD.VN - Hỏa hoạn bùng phát tại một cơ sở liên quan đến dịch vụ internet vệ tinh Starlink ở Ba Lan. Chính phủ Ba Lan cho rằng Nga có thể liên quan đến vụ việc bị tình nghi là hoạt động phá hoại.

Lực lượng chức năng được triển khai tới hiện trường vụ việc. Ảnh: NHK

Vụ cháy xảy ra vào ngày 23-9 tại trạm Starlink ở một thị trấn gần Thủ đô Warsaw của Ba Lan. Starlink là công ty do doanh nhân người Mỹ Elon Musk vận hành. Nhiều cơ sở hạ tầng của trạm này bị hư hại, trong đó có hệ thống điện.

Starlink cũng đã và đang hoạt động tại Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự cách đây 4 năm.

Phát biểu trước truyền thông địa phương hôm 24-9, Phó Thủ tướng Ba Lan Krzysztof Gawkowski cho rằng vụ hỏa hoạn là hành động cố ý phá hoại của một đối tượng nào đó. Theo ông, mục tiêu là cắt mạng internet, gây gián đoạn kết nối đối với người dân và tổ chức, trong đó có quân đội Ukraine.

Ông Gawkowski cũng cho rằng tuy không thể nói chắc chắn là Nga có liên quan, có nhiều bằng chứng cho thấy vụ việc phù hợp với học thuyết tấn công mới của Nga.

Trước đây tại Ba Lan đã xảy ra nhiều hành động phá hoại. Chính phủ Ba Lan đổ lỗi cho Nga về vụ phóng hỏa tại một trung tâm thương mại ở Warsaw hồi tháng 5-2024, cũng như việc một phần tuyến đường sắt nối Ba Lan và Ukraine bị phá hủy hồi tháng 11 năm ngoái.