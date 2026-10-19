Châu Âu xây mạng 348 vệ tinh, giảm phụ thuộc vào hệ thống Starlink

ANTD.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy nhanh xây dựng IRIS², mạng lưới gồm 348 vệ tinh cung cấp kết nối an toàn cho chính phủ, quân đội và các hạ tầng thiết yếu, trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào hệ thống Starlink của Mỹ.

Hình ảnh giới thiệu IRIS² trên trang web của Cơ quan Chương trình Vũ trụ Liên minh châu Âu

IRIS² là hạ tầng phục vụ khả năng chống chịu, kết nối và an ninh bằng vệ tinh, hướng tới cung cấp liên lạc bảo mật cho các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và người dân, đồng thời khắc phục những khu vực chưa được phủ sóng di động tại châu Âu và châu Phi.

Mạng lưới dự kiến gồm 330 vệ tinh ở quỹ đạo Trái đất thấp và 18 vệ tinh ở quỹ đạo trung bình.

Trong đó, 66 vệ tinh được dành riêng để tăng cường năng lực liên lạc cho quốc phòng, an ninh và lực lượng ứng phó khẩn cấp.

Hệ thống cũng sẽ sử dụng công nghệ lượng tử thông qua hạ tầng liên lạc EuroQCI để mã hóa dữ liệu.

Những vệ tinh đầu tiên dự kiến được phóng năm 2029, trước khi các dịch vụ ban đầu được triển khai từng bước từ năm 2029 hoặc 2030.

Đối tượng ưu tiên là chính phủ, quân đội và các dịch vụ thiết yếu, người dân có thể tiếp cận hệ thống trong giai đoạn sau.

Đức giữ vai trò quan trọng trong chương trình thông qua công ty công nghệ vũ trụ OHB có trụ sở tại Bremen.

Cuối tháng 8-2026, OHB ký hợp đồng trị giá gần 1 tỷ euro với nhà khai thác SES để chế tạo 18 vệ tinh quỹ đạo trung bình cho IRIS². Mỗi vệ tinh có khối lượng khoảng 2,6 tấn khi phóng.

Công ty Aerospacelab của Bỉ sẽ sản xuất 264 vệ tinh quỹ đạo thấp theo hợp đồng trị giá khoảng 2,4 tỷ euro. Airbus đảm nhận ít nhất 66 vệ tinh dành cho liên lạc quân sự, dự kiến bàn giao trong năm 2029.

Bên cạnh IRIS², quân đội Đức đang phát triển mạng vệ tinh riêng mang tên SATCOMBw 4, trước mắt bao phủ sườn phía Đông của NATO và đặt dưới quyền kiểm soát quốc gia.

Hệ thống có thể gồm hơn 100 vệ tinh quỹ đạo thấp, với kinh phí từ 8-10 tỷ euro. Một cấu hình ban đầu gồm tối đa 40 vệ tinh dự kiến hoạt động từ năm 2029, trước khi toàn bộ mạng lưới vận hành năm 2030.

Kế hoạch của châu Âu gây chú ý sau thông tin một số hoạt động của hệ thống liên lạc vệ tinh phục vụ quân đội Ukraine bị hạn chế.

Tuần trước, quân đội Ukraine báo cáo về những hạn chế đối với dịch vụ vệ tinh Starlink. Kết nối bị gián đoạn ngay khi các thiết bị thu di chuyển với tốc độ hơn 160 km/giờ, như trường hợp của máy bay không người lái.