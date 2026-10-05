Chàng trai 16 tuổi đa tài tỏa sáng cùng BST "Ngọc Hạc Vương Uyển"

ANTD.VN - Lê Tiến Đạt gây chú ý khi đảm nhận vai trò Đại sứ bộ sưu tập “Ngọc Hạc Vương Uyển” của nhà thiết kế Thạch Linh tại "Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026" diễn ra ở Hà Nội.

“Ngọc Hạc Vương Uyển” được nhà thiết kế Thạch Linh lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh cao và bản lĩnh của người phụ nữ Á Đông. Hình tượng chim hạc xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập, gợi liên tưởng đến sự kiên cường, vẻ đẹp bền vững và những giá trị vượt qua giới hạn của thời gian. Bộ sưu tập đặc biệt này vừa được trình diễn ngoài không gian mở của Quảng trưởng Đông Kinh Nghĩa Thục, trong khuôn khổ "Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026".

Đảm nhận vai trò người mẫu kiêm Đại sứ của bộ sưu tập "Ngọc Hạc Vương Uyển" là chàng trai 16 tuổi Lê Tiến Đạt. Cùng với 45 người mẫu, Lê Tiến Đạt đã góp phần đưa những câu chuyện về trang phục và văn hóa Việt đến với công chúng tại "Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026".

Trên nền cảm hứng truyền thống, các thiết kế được xử lý theo hướng hiện đại ở phom dáng, đường nét và chất liệu. Sự kết hợp giữa yếu tố cổ điển và tinh thần đương đại giúp bộ sưu tập tạo nên diện mạo vừa mang dấu ấn văn hóa, vừa phù hợp với không gian trình diễn thời trang hôm nay.

Lê Tiến Đạt trình diễn và đảm nhận vai trò Đại sứ của bộ sưu tập "Ngọc Hạc Vương Uyển"

Trong dàn người mẫu tham gia trình diễn, Tiến Đạt xuất hiện với áo dài cách tân màu trắng, điểm xuyết họa tiết chim hạc được thêu tỉ mỉ. Không gian trình diễn tại Hồ Gươm cũng đặt người mẫu trước một thử thách khác so với sân khấu trong nhà khi phía trước là lượng lớn khán giả và du khách quốc tế. Ở phần trình diễn, Tiến Đạt giữ bước đi vững, nhịp nhàng cùng biểu cảm tiết chế. Thay vì sử dụng nhiều động tác, chàng trai trẻ tập trung vào thần thái và khả năng làm chủ hình thể, qua đó giữ được sự cân bằng giữa người trình diễn và trang phục.

Chia sẻ về trải nghiệm này, Tiến Đạt cho biết việc khoác lên mình và trình diễn những thiết kế mang tinh thần dân tộc là một niềm tự hào lớn, giúp bản thân có cơ hội tiếp cận và lan tỏa giá trị truyền thống theo một cách trẻ trung, gần gũi hơn.

Sân khấu thời trang ở Hồ Gươm là một trong những trải nghiệm mới của Tiến Đạt, nhưng không phải lĩnh vực duy nhất mà chàng trai trẻ này theo đuổi. Sinh năm 2010, Tiến Đạt từng hai lần giành giải Nhất tại "Festival Piano" do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức. Piano mang đến cho Tiến Đạt nền tảng về cảm thụ âm nhạc, khả năng tập trung và sự kiên trì trong quá trình luyện tập.

Ở một hướng hoàn toàn khác, Tiến Đạt dành thời gian cho thể thao, trong đó có bóng đá, bóng rổ và MMA. Đáng chú ý, không chỉ tập luyện mà còn đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên MMA. Công việc này đòi hỏi sự kỷ luật, kiên nhẫn và trách nhiệm, những phẩm chất cũng có thể hỗ trợ một người trẻ khi bước vào các hoạt động nghệ thuật và trình diễn.

Bên cạnh nghệ thuật và thể thao, Tiến Đạt còn có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Nền tảng ngoại ngữ giúp chàng trai trẻ dễ dàng hòa nhập và tự tin khi tham gia các sự kiện văn hóa, thời trang mang tính quốc tế. Đằng sau những hoạt động nghệ thuật và thể thao, Tiến Đạt lớn lên trong một gia đình coi trọng việc học và rèn luyện. Ông nội là kỹ sư thủy lợi, bà nội là Nhà giáo Ưu tú, trong khi bố mẹ làm kinh doanh. Môi trường gia đình được Tiến Đạt xem là nền tảng để hình thành tinh thần học hỏi và ý thức phát triển bản thân.

Việc trở thành Đại sứ bộ sưu tập “Ngọc Hạc Vương Uyển” ở tuổi 16 vì thế không chỉ là một lần xuất hiện trên sàn diễn. Đây còn là dịp để một gương mặt trẻ thử sức trong không gian giao thoa giữa thời trang, nghệ thuật và văn hóa. Đặc biệt, lựa chọn hình ảnh chim hạc và áo dài cách tân để xuất hiện tại một sự kiện văn hóa ở Hồ Gươm khiến vai trò của người mẫu không dừng ở việc trình diễn trang phục. Trong một không gian có đông công chúng và du khách quốc tế, hình ảnh người trẻ Việt Nam xuất hiện cùng những biểu tượng văn hóa truyền thống cũng trở thành một phần của câu chuyện quảng bá văn hóa bằng ngôn ngữ thời trang.

Ở tuổi 16, hành trình phía trước của Lê Tiến Đạt vẫn còn dài. Từ những phím đàn piano, các buổi tập MMA đến sàn diễn thời trang, mỗi trải nghiệm đang mở thêm một hướng khám phá. Lần xuất hiện tại Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026 vì thế có thể xem như một dấu mốc nhỏ, nhưng đáng nhớ, trong quá trình một người trẻ tìm kiếm thế mạnh và định hình con đường riêng của mình.

Một số hình ảnh của Lê Tiến Đạt trong vai trò Đại sứ bộ sưu tập "Ngọc Hạc Vương Uyển" của nhà thiết kế Thạch Linh: