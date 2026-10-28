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GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - BÁO AN NINH THỦ ĐÔ LẦN THỨ XXV NĂM 2026 - CÚP NUMBER 1 ACTIVE:

Cầu thủ thích thú trải nghiệm sân đấu tuyệt đẹp Trường Đại học Anh quốc Việt Nam

Lam Thanh

ANTD.VN - Chiều 28-10, một số đội bóng hứng khởi trải nghiệm sân thi đấu hiện đại, có mặt cỏ đẹp trong khuôn viên Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) - đối tác đồng tổ chức giải. Điều kiện thi đấu lý tưởng tạo cảm hứng cho các cầu thủ phô diễn kỹ thuật, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, đạt chất lượng chuyên môn cao.

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