Cầu sắp xong, vành đai chuẩn bị khép kín, metro khởi động mở rộng lợi thế an cư của Ocean City

ANTD.VN -Một nơi ở càng có nhiều lựa chọn kết nối, cư dân càng dễ tổ chức công việc, học tập và đời sống theo cách linh hoạt. Tại Ocean City phía Đông Thủ đô, lợi thế này đang được củng cố qua mạng lưới giao thông đã vận hành và hàng loạt dự án cầu, vành đai, metro được tăng tốc triển khai. Khi những mảnh ghép chiến lược lần lượt hoàn thiện, không chỉ lợi thế an cư mà giá trị tài sản tại Ocean City cũng sẽ tiếp tục mở rộng.

Gần trung tâm, đi liên vùng nhanh hơn nhờ nhiều hướng tiếp cận

Trong quyết định chuyển nhà, khoảng cách và các tuyến đường di chuyển hàng ngày thường là mối quan tâm hàng đầu. Hạ tầng kết nối thuận lợi có thể làm thay đổi lựa chọn nơi ở của cả gia đình.

Ocean City hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng đã hoàn thiện phía Đông với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trục Cổ Linh và các cầu vượt sông Hồng. Qua cầu Vĩnh Tuy, cư dân tiếp cận hệ thống đường nội đô và Vành đai 2 trên cao. Nhờ đó, mối liên hệ giữa nơi ở và các khu vực làm việc được mở rộng qua những hành lang giao thông cụ thể.

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 khánh thành, kết hợp với Vành đai 2 trên cao tạo hành lang kết nối hiện hữu giữa khu Đông với nhiều khu vực làm việc trong nội đô.

Thông qua hệ thống hạ tầng hiện hữu, từ Ocean City, cư dân chỉ mất 20 phút để đến Hồ Hoàn Kiếm và khoảng 35 phút tiếp cận Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Khả năng tiếp cận sân bay đặc biệt có ý nghĩa với giới doanh nhân, chuyên gia và những người thường xuyên đi công tác. Một nơi ở có thể kết nối thuận tiện với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giúp cư dân duy trì nhịp làm việc trên phạm vi rộng mà vẫn giữ một không gian sống ổn định cho gia đình.

Một lớp kết nối mới đang dần thành hình với cầu Trần Hưng Đạo. Dự án trị giá khoảng 16.200 tỷ đồng, được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thiện vào tháng 5/2027, sẽ bổ sung hướng vượt sông giữa trung tâm, Long Biên và khu Đông, đồng thời chia sẻ lưu lượng với các cầu hiện hữu.

Xuôi xuống phía Nam, cầu Ngọc Hồi cũng đang dần thành hình. Dự kiến về đích trước APEC 2027, cây cầu có tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng sẽ góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 3.5 (đi qua Ocean City) và tăng cường khả năng tiếp cận giữa các khu vực đang phát triển ở phía Đông và Nam Hà Nội.

Vành đai 4 tiếp tục mở rộng bản đồ kết nối ra quy mô vùng. Tuyến dài khoảng 112,8 km đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2027. Tuyến “vành đai kết nối mọi vành đai” này giúp mở rộng bán kính hoạt động của cư dân Ocean City tới các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp và đô thị trong vùng, phù hợp với những gia đình có công việc, đối tác hoặc hoạt động kinh doanh tại nhiều địa phương.

Các dự án cầu và đường vành đai đang triển khai bổ sung triển vọng kết nối đa hướng cho đại đô thị phía Đông Hà Nội.

Sống đủ đầy hôm nay, đón thêm giá trị ngày mai

Đường sắt đô thị mở thêm cho đại đô thị phía Đông Thủ đô một lớp kết nối khác. Ngày 22/6/2026, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến metro, trong đó có tuyến số 8 và số 14. Tuyến số 8 kết nối Hòa Lạc qua Sơn Đồng, Mai Dịch, Lĩnh Nam tới Dương Xá; tuyến số 14 có điểm đầu tại cầu Thăng Long và điểm cuối tại Vinhomes Ocean Park.

Với nhà ga được bố trí trong đại đô thị, hạ tầng vận tải công cộng khối lượng lớn này sẽ bổ sung thêm một phương thức di chuyển hiện đại, với với độ chính xác tuyệt đối về thời gian, bên cạnh mạng lưới đường bộ hiện hữu.

Điểm đáng chú ý là Ocean City có sẵn đời sống đô thị để tiếp nhận các kết nối mới. Gần 150.000 cư dân hiện hữu tạo nên nhu cầu đi lại, học tập và sử dụng dịch vụ thường xuyên. Trường học, thương mại, y tế cùng không gian nghỉ dưỡng giúp nhiều hoạt động gia đình được tổ chức ngay trong lòng đại đô thị.

Sự kết hợp giữa tiện ích tại chỗ và khả năng đi xa dễ dàng càng củng cố lợi thế của một tâm điểm sống mới. Cư dân có thể tìm kiếm công việc, cơ hội kinh doanh trên phạm vi rộng, trong khi những nhu cầu thường nhật được đáp ứng gần nhà. Ngôi nhà nhờ đó giữ vai trò ổn định giữa lịch trình ngày càng đa dạng.

Hệ tiện ích đang vận hành cùng triển vọng metro bổ sung hai lợi thế cho Ocean City: thuận tiện tại chỗ và mở rộng khả năng kết nối.

Với những cư dân lựa chọn Ocean City hôm nay, giá trị nhận được bắt đầu từ một môi trường sống đã hình thành, đồng thời có thêm dư địa gia tăng cùng quá trình hạ tầng tiếp tục hoàn thiện. Khả năng tiếp cận tốt hơn còn có thể mở rộng nhóm người quan tâm mua, thuê nhà, tạo thêm cơ sở cho giá trị tài sản khi nhu cầu thực được củng cố.

Ocean City đang tiến gần hơn tới vai trò cực tăng trưởng mới phía Đông Thủ đô bằng một lộ trình rõ ràng: cầu mở thêm hướng đi, vành đai mở rộng không gian kết nối, metro bổ sung phương thức di chuyển trong khi đô thị đã vận hành ổn định. Nhờ đó, mỗi tài sản tại đây vừa đáp ứng nhu cầu sống hiện tại, vừa có thêm dư địa tăng trưởng khi mạng lưới hạ tầng từng bước hoàn thiện, đưa Ocean City kết nối sâu hơn vào cấu trúc đô thị đa trung tâm và liên kết vùng của Hà Nội.