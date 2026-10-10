Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội: 70 năm – hành trình của một biểu tượng

ANTD.VN - Chiều 10-10-2026, Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đã trang trọng diễn ra tại CATP Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND; đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự và chúc mừng ngày truyền thống của CLB Công an Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và chúc mừng CLB Bóng đá Công an Hà Nội

Cùng đến chia vui và chúc mừng CLB Công an Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Buổi lễ còn vinh dự đón đồng chí Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và tôn giáo; đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; các thế hệ cầu thủ CLB Công an Hà Nội…

Xây dựng đội bóng đậm chất hào hoa người Hà Nội nhưng mang kỷ luật thép của lực lượng Công an

Diễn văn ôn lại truyền thống do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội trình bày tại Lễ kỷ niệm nêu rõ, truyền thống 70 năm của Câu lạc bộ gắn liền với lịch sử hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Thủ đô anh hùng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho CLB Bóng đá Công an Hà Nội

Theo dòng chảy lịch sử của cách mạng Việt Nam và sự phát triển của Thủ đô, dù có những thời điểm đứng trước nhiều khó khăn, thử thách nhưng các thế hệ cầu thủ CLB đã luôn cố gắng vượt qua, thi đấu bằng tinh thần và ý chí đặc biệt, lập được nhiều thành tích, tạo dựng được một vị trí vàng trong lòng người hâm mộ Thủ đô và cả nước, trở thành “Một biểu tượng, Một niềm tự hào” của lực lượng Công an nhân dân; ghi dấu ấn về một CLB bóng đá có bản sắc rất riêng - Kỷ luật - Đoàn kết - Bản lĩnh - Hào hoa.

Sau ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-1954, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo Công an Hà Nội nghiên cứu thành lập đội bóng đá. Sau cuộc họp đặc biệt giữa đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Duy Hưng - Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội, ngày 10-10-1956, Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội chính thức ra đời. Việc lựa chọn ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10-10 để thành lập đội bóng đã thể hiện bản sắc riêng và những ý niệm gửi gắm hy vọng xây dựng một CLB bóng đá đậm chất hào hoa của người Tràng An, đồng thời có kỷ luật thép, có ý chí kiên cường, bền bỉ của lực lượng CAND.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP trao quà của UBND TP Hà Nội cho CLB Bóng đá CAHN

Do những yếu tố khách quan, năm 2002, Câu lạc bộ phải giải thể và chuyển giao. Đến năm 2023, được sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (thời điểm đó là Bộ trưởng Bộ Công an), CLB bóng đá Công an Hà Nội đã chính thức được “tái sinh”.

Ngay sau đó, khi lên chơi tại V-League mùa giải năm 2023, với truyền thống đã được vun đắp, với sự quyết tâm, khát khao cống hiến và khẳng định giá trị; không phụ sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp và sự kỳ vọng của người hâm mộ, các cầu thủ CLB đã lập kỳ tích, kỷ lục hiếm hoi của bóng đá Việt Nam, đăng quang ngôi vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại và đạt giải Á quân Siêu cúp Quốc gia 2023.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Tiếp nối mạch nguồn chiến thắng, với sự nỗ lực từng ngày, từng giờ tập luyện, sự quyết tâm, bền bỉ từng phút, từng giây trên sân cỏ, CLB đã tiếp tục gặt hái được những thành công lớn, thiết lập và chứng minh được vị tế tại đấu trường quốc nội; Câu lạc bộ cũng đóng góp nhiều tuyển thủ cho các Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam.

Cùng với sự phát triển của đất nước, những thay đổi của nền bóng đá thế giới đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Câu lạc bộ. Đó không chỉ dừng lại ở việc tiếp tục giành được thắng lợi trên các đấu trường, mà phải từng bước khẳng định giá trị cốt lõi, đóng góp quan trọng vào xây dựng, phát triển, nâng tầm vị thế nền bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế. Do đó, chặng đường phía trước của Câu lạc bộ sẽ có nhiều thử thách. Nhưng với truyền thống đã được vun đắp, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mỗi thành viên Câu lạc bộ sẽ không ngừng rèn luyện ý chí, phẩm chất, đạo đức, đoàn kết một lòng, quyết tâm để viết nên những trang sử mới, bước lên những đỉnh cao mới, xứng đáng với niềm tin yêu của lãnh đạo các cấp, của nhân dân Thủ đô và của người hâm mộ cả nước.

Biểu tượng di sản tự hào – màu áo khát vọng

Bảy mươi năm một hành trình đủ dài để nhiều bước chân trên sân cỏ trở thành di sản tinh thần quý giá; để khán đài sân Hàng Đẫy trong những trận cầu của CLB Bóng đá Công an Hà Nội đi vào ký ức Thủ đô, để một màu áo được trao truyền với tất cả niềm tự hào.

Thông qua phần sử thi tại chương trình, lịch sử 70 năm của CLB Bóng đá Công an Hà Nội được tái hiện trên sân khấu

Từ những ngày đầu thành lập giữa khói lửa chiến tranh, qua những mùa giải vinh quang và cả những khoảng lặng; từ những nghĩa tình thế hệ đi trước đến khát vọng của các tuyển thủ hôm nay - câu chuyện về CLB Công an Hà Nội vẫn đang được viết tiếp với niềm tự hào di sản bảy thập kỷ.

Từ cảm hứng đó, chương trình nghệ thuật 70 năm một biểu tượng - di sản tự hào - màu áo khát vọng do Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo nội dung; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt chỉ đạo thực hiện với sự tham gia của các nghệ sỹ và 100 cán bộ, Đoàn viên CATP Hà Nội đi qua ba trường đoạn - Khí phách nhà vô địch, Ký ức một màu áo, Khát khao không dừng lại.

Trên nền ca khúc Ngôi sao trên ngực áo nghi thức trao áo truyền thống mang theo niềm tin, niềm tự hào gửi gắm trách nhiệm và khát vọng đến thế hệ hôm nay

“Khí phách nhà vô địch” là khí phách của một tập thể biết đứng dậy, trở lại và khẳng định mình. Đây cũng là điểm khởi đầu đầy kịch tính của câu chuyện 70 năm, từ một nhà vô địch của hiện tại, chương trình mở ra câu hỏi về những giá trị đã tạo nên bản lĩnh ấy - để rồi dẫn khán giả ngược dòng tìm về cội nguồn của một màu áo.

“Ký ức một màu áo” vì thế là cuộc trở về với cội nguồn - để mỗi chiến thắng hôm nay được soi chiếu trong chiều sâu của 70 năm truyền thống. “Khát khao không dừng lại” là tinh thần của thế hệ hôm nay khi tiếp nhận di sản từ những người đi trước, đồng thời viết tiếp câu chuyện bằng những mục tiêu và khát vọng mới vượt ngoài phạm vi quốc gia, chinh phục những chân trời rộng lớn hơn. Trên sân cỏ, đó là khát vọng chinh phục những đỉnh cao; trong công tác đào tạo, đó là hành trình vun bồi những thế hệ cầu thủ kế tiếp; và trong tình yêu của người hâm mộ, đó là sự đồng hành bền bỉ với màu áo Công an Hà Nội. Từ di sản của 70 năm, một sắc áo mới tiếp tục được trao truyền - mang theo niềm tự hào, bản lĩnh và khát vọng vươn lên không ngừng.

Tại buổi lễ, trên nền ca khúc Ngôi sao trên ngực áo do ca sỹ Hoàng Bách thể hiện, nghi thức trao áo truyền thống đặc biệt mang lại nhiều xúc cảm cho tất cả những người chứng kiến. Nghi thức ấy không chỉ mang theo niềm tin, niềm tự hào của thế hệ đi trước, mà còn gửi gắm trách nhiệm và khát vọng của thế hệ hôm nay.