Cầu Giấy chuẩn bị đấu giá 7 thửa đất, giá thấp nhất gần 86 triệu đồng/m2

Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh DVL tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 7 thửa đất F1, F2, F4, F5, F6, F7 và F8 thuộc lô F, ô đất D23, Khu đô thị mới Cầu Giấy, tổng diện tích 1.365 m2.

Các thửa đất tọa lạc tại khu vực có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phát triển, kết nối thuận lợi với các trục giao thông quan trọng như Phạm Hùng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Dương Đình Nghệ và Vành đai 3. Khu vực này đồng thời tập trung nhiều cơ quan hành chính, doanh nghiệp, ngân hàng, trường học, trung tâm thương mại...

Với lợi thế vị trí trung tâm, quỹ đất khan hiếm và hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, phiên đấu giá 7 thửa đất ô D23 không chỉ góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng thu ngân sách nhà nước mà còn mở ra cơ hội sở hữu bất động sản giá trị cao tại một trong những khu vực phát triển năng động của Thủ đô.

Cầu Giấy chuẩn bị đấu giá 7 lô đất thuộc KĐT mới Cầu Giấy

Trong số 7 thửa đất đưa ra đấu giá, 5 thửa F1, F2, F4, F5 và F6 có mức giá khởi điểm 85.948.658 đồng/m2; 2 thửa F7 và F8 có giá khởi điểm 176.675.375 đồng/m2.

Được biết, các ô đất sẽ được đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, tối đa 3 vòng đấu giá đối với từng thửa đất tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên. Khách hàng tham gia đấu giá thực hiện mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá. Tiền đặt trước bằng 35% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm; tiền mua một bộ hồ sơ là 300.000 đồng.

Thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá dự kiến lúc 8 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 28/10/2026 tại Hội trường trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy, số 9 phố Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội.