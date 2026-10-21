Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hợp long thành công sau 8 giờ thi công

ANTD.VN - Sau 8 giờ thi công, chiều 21/10/2026, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hợp long thành công, góp thêm không gian công cộng mới cho người dân, du khách TP.HCM.

Từ 5 giờ sáng ngày 21/10, công tác hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn (TP. HCM) được triển khai theo phương án đã tính toán dựa trên diễn biến thủy triều. Để lựa chọn thời điểm thi công, đội ngũ kỹ thuật đã theo dõi dữ liệu thủy văn trong nhiều tháng, đối chiếu với thông tin những năm trước đó để xác định khoảng thời gian “nước đứng”. Đây là lúc mực nước tương đối ổn định, dòng chảy giảm, tạo điều kiện thuận lợi đưa kết cấu thép vào vị trí. Các thao tác quan trọng phải được tính toán, sắp xếp chặt chẽ để tận dụng điều kiện thủy triều phù hợp.

Trong quá trình thi công, sà lan chở kết cấu cầu được xoay ngang, đưa vào vị trí giữa hai trụ TC01 và TC02. Hệ thống cáp neo, tời kéo và điều chỉnh nước dằn trong sà lan được phối hợp vận hành để kiểm soát vị trí kết cấu trước tác động của dòng chảy. Việc căn chỉnh phải bảo đảm các điểm kết nối khớp với thiết kế, với sai số được kiểm soát ở mức milimét.

Các thao tác quan trọng phải được tính toán, sắp xếp chặt chẽ để tận dụng điều kiện thủy triều phù hợp

Đến 13 giờ cùng ngày, công tác hợp long hoàn thành thành công, đưa dự án bước sang giai đoạn kiểm tra và hoàn thiện. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa các hệ thống neo giữ, điều chỉnh vị trí và kiểm soát lực tác động lên tổ hợp kết cấu thép nặng hàng nghìn tấn. Đặc biệt, do đặc thù bán thủy triều của sông Sài Gòn, áp lực nước lên thân sà lan tăng lớn tại thời điểm chặn dòng, đưa kết cấu vào vị trí hợp long.

Đội ngũ kỹ sư đã sử dụng phần mềm chuyên dụng để mô phỏng các kịch bản biến động dòng chảy, từ đó tính toán phương án điều phối hệ thống cáp tời neo, kết hợp bơm xả nước ballast để điều chỉnh đối trọng và sử dụng hệ thống rơ-moóc tự vận hành SPMT để tinh chỉnh vị trí. Vượt qua những yêu cầu kỹ thuật phức tạp này, các đơn vị đã đưa nhịp cầu vào đúng vị trí, hoàn thành cột mốc hợp long theo kế hoạch.

Đáng chú ý, kết cấu của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được mô tả là dạng “cầu mềm”. Theo giải thích của đơn vị chế tạo, đây là hệ kết cấu thép không gian có hình dáng cong ba chiều, với những yêu cầu đặc biệt về kiểm soát độ võng và biến dạng khi chịu tải. Độ “mềm” nhằm nhấn mạnh đặc điểm làm việc của hệ kết cấu, đòi hỏi tính toán chính xác những thay đổi về hình dạng dưới tác động của tải trọng, không mang nghĩa thiếu chắc chắn.

Kết cấu của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là hệ kết cấu thép không gian có hình dáng cong ba chiều, với những yêu cầu đặc biệt về kiểm soát độ võng và biến dạng khi chịu tải

Nhịp chính của cầu dài 187 mét, không có trụ đỡ giữa sông. Phía trên mặt cầu là hệ vòm thép lấy cảm hứng từ lá dừa nước, kết hợp vòm biên tạo hình giọt nước liên kết với các bộ phận khác của kết cấu. Để tạo nên những đường cong ba chiều, các cấu kiện thép được chia thành nhiều phân đoạn, gia công theo các bán kính cong khác nhau rồi liên kết lại. Khi lắp ghép, toàn bộ đường cong phải liền mạch, không xuất hiện những điểm gãy khúc, bảo đảm độ chính xác và khả năng chịu lực.

Bên cạnh đó, chất lượng vật liệu cũng được kiểm soát chặt chẽ. Thép sử dụng cho công trình phải đáp ứng các yêu cầu về độ bền, độ dẻo dai, khả năng chịu kéo và độ giãn dài theo thiết kế; trong đó có thép theo tiêu chuẩn A572. Các mối hàn chịu lực trên cao phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật AWS D1.1 khắt khe của Hiệp hội Hàn Hoa Kỳ.

Thép sử dụng cho công trình phải đáp ứng các yêu cầu về độ bền, độ dẻo dai, khả năng chịu kéo và độ giãn dài theo thiết kế, trong đó có thép theo tiêu chuẩn A572

Sau hợp long, các đơn vị chuyên môn sẽ tiếp tục đo đạc hình dáng tổng thể, kiểm tra độ vồng, lực căng cáp, chất lượng các mối nối và trạng thái chịu lực của toàn bộ kết cấu thép. Kết quả được đối chiếu với hồ sơ thiết kế nhằm đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Công trình cũng được quan trắc để theo dõi những thay đổi của kết cấu trong quá trình hoàn thiện.

Đặc biệt, công tác kiểm tra độ rung của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có ý nghĩa quan trọng. Các phép đo gia tốc và tần số dao động tự nhiên sẽ giúp đánh giá phản ứng của cầu khi chịu tác động, làm cơ sở xác định giải pháp hạn chế rung lắc nếu cần thiết. Các bước kiểm tra này cùng công tác thử tải, sẽ cung cấp dữ liệu đánh giá khả năng chịu lực, độ ổn định và mức độ an toàn, thoải mái trước khi công trình được nghiệm thu.

Sau hợp long, các đơn vị thi công sẽ tập trung hoàn thiện mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và cảnh quan hai đầu cầu. Các hạng mục này sẽ từng bước định hình diện mạo hoàn chỉnh cho cây cầu và không gian đi bộ ven sông. Sau khi hoàn thiện, cầu sẽ được thử tải trước khi đưa vào sử dụng, đồng thời, công tác thử tải được thực hiện theo phương án được phê duyệt.