Carlos Augusto lên tiếng đúng lúc, Inter Milan có chiến thắng đầu tay tại Champions League

ANTD.VN - Bàn thắng của Carlos Augusto đã đem về chiến thắng 1-0 cho Inter Milan trước Skhahtar Donetsk, qua đó giúp Inter Milan có 3 điểm đầu tiên tại Champions League mùa này.

Inter được thi đấu trên sân nhà Giuseppe Meazza, thế nhưng họ lại có một màn trình diễn tương đối nhạt nhòa, dù là đội được đánh giá cao hơn. Đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn đối thủ, tuy nhiên lại gặp bế tắc trong các ý tưởng tấn công, thậm chí ở nhiều thời điểm, các cầu thủ Shakhtar còn tỏ ra lấn lướt so với Inter.

Inter đã có một trận đấu vô cùng vất vả (Ảnh: Getty Images)

Trận đấu rơi vào thế giằng co, và bị cắt vụn bởi những va chạm trên sân. Trọng tài Harm Osmers đã phải rút ra tới 6 tấm thẻ vàng trong cuộc so tài này. Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 68, khi Bastoni phải nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân. Chỉ còn 10 người và đang hòa 0-0, nhiều cổ động viên đã nghĩ đến cảnh nhà đương kim vô địch Serie A sẽ phải chia điểm với đại diện Ukraine, tệ hơn, là nhận trận thua thứ 3 liên tiếp, trong bối cảnh thầy trò HLV Arda Turan đẩy cao đội hình nhằm tận dụng lợi thế hơn người.

Cuối cùng, thần may mắn cũng mỉm cười với đội chủ nhà, khi ở phút 77, từ đường chuyền dài của Mkhitaryan, Carlos Augusto có pha tỉa bóng điệu nghệ, đánh bại thủ thành Riznyk, qua đó ấn định tỷ số 1-0 cho đoàn quân của HLV Chirstian Chivu.

Pha lập công của Carlos Augusto đã giúp cho thầy trò Christian Chivu có 3 điểm đầu tiên (Ảnh: Getty Images)

Ở trận đấu này, có thể thấy đôi cánh Dimarco – Djed Spence đã hoàn toàn bất lực trước tốc độ và sự khéo léo của Alisson và Mendoza bên phía đối thủ Shakhtar. Tình huống xô xát ở giữa hiệp 2 là minh chứng rõ nét, khi Dimarco bắt buộc phải phạm lỗi sau pha gắp bóng điệu nghệ của Alisson. Thuram và Bonny cũng có một ngày thi đấu có thể nói là vô hại khi đối đầu với hàng phòng ngự kín kẽ của đội khách.

Chiến thắng này đưa Inter vươn lên vị trí thứ 21 trên bảng xếp hạng. Dẫu vậy, HLV Christian Chivu vẫn còn đó rất nhiều việc phải làm sau khi chứng kiến màn trình diễn của các học trò. Còn với Shakhtar, thất bại này không gây ảnh hưởng đáng kể tới vị trí của họ trong top những đội tranh vé thi đấu play-off.