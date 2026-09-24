Cặp chị em cầm đầu đường dây chuyển hơn 12.000 tỷ đồng qua biên giới lĩnh án

ANTD.VN - Trong 12 bị cáo, tòa án xác định chị em Trần Thế Mạnh giữ vai trò chính, hưởng lợi nhiều nhất trong việc buôn lậu số hàng hóa đặc biệt lớn cũng như chuyển trái phép hơn 12.000 tỷ đồng qua biên giới...

Cùng lúc thực hiện nhiều tội phạm

Chiều 24-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Trần Thế Mạnh (SN 1982, ở xã Hoài Đức, Hà Nội) án 14 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu”, 5 năm 6 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, 4 năm về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 24 năm tù.

Cùng vụ án, chị gái Mạnh là Trần Thị Nga (SN 1977) bị tuyên phạt tổng mức án 16 năm tù; bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1985, ở Lạng Sơn) chịu tổng mức án 12 năm tù về các tội “Buôn lậu” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án do Thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa.

Ngoài ra, có 9 bị cáo khác bị phạt các mức từ án treo đến 6 năm tù về một trong các tội danh “Buôn lậu”, “Trốn thuế”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), Trần Thế Mạnh là người chủ mưu, cầm đầu thực hiện cùng lúc nhiều tội phạm trong đó có tội buôn lậu hàng hóa hơn 904 tỷ đồng, vận chuyển trái phép 519 triệu USD qua biên giới là các tội đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng.

Bị cáo là người hưởng lợi nhiều nhất, giữ vai trò chính nên phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất. Chị gái Mạnh là Trần Thị Nga giúp sức tích cực cho em trai nên chịu trách nhiệm cao thứ hai.

Theo cáo trạng, vì động cơ vụ lợi, năm 2018 – 2023, Mạnh đứng tên thành lập hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty. Sau khi thành lập công ty, những người được Mạnh nhờ đứng tên đã giao lại chữ ký, con dấu công ty cho Mạnh quản lý.

Viện kiểm sát xác định, chị em Mạnh, Nga đã sử dụng các pháp nhân trên làm thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam. Hai bị cáo còn thực hiện dịch vụ nhập khẩu, thông quan, vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng phía Trung Quốc về Việt Nam để kinh doanh.

Từ tháng 5-2021 đến tháng 5-2023, Nga đã làm giả 376 giấy tờ “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Lạng Sơn và “Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu”, “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu” của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia Bộ Y tế.

Việc làm giả các giấy tờ để hợp thức hồ sơ buôn lậu 250 lô hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Chi Ma, Hữu Nghị, Lạng Sơn với tổng giá trị hơn 4 triệu USD (tương đương hơn 97 tỷ đồng). Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu của bị cáo Trần Thế Mạnh và Trần Thị Nga được xác định là hơn 904 tỷ đồng.

Hàng nghìn hợp đồng được tạo dựng

Về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ, cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 11-2021 đến 5-2023, Mạnh đã chủ mưu, chỉ đạo bị cáo Trần Thúy Hằng làm giả 3.270 hợp đồng/phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty ở Trung Quốc để hoàn thiện các bộ hồ sơ vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỷ đồng) sang Trung Quốc.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Trong đó, Mạnh tiếp sử dụng các hợp đồng nhập khẩu, quay vòng các tờ khai hải quan đã được thông quan để hợp thức hồ sơ vận chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc cho người Trung Quốc và nhiều cá nhân tại Việt Nam.

Phương thức hoạt động của bị cáo là khách hàng đưa thông tin của bên thụ hưởng và tiền VND tương ứng với số tiền ngoại tệ cần chuyển. Khi đó Mạnh thuê nhóm 4 bị cáo là kế toán của các pháp nhân ký hợp thức hồ sơ, chứng từ chuyển tiền, ký hợp đồng mua bán ngoại tệ, lệnh chuyển tiền… rồi cung cấp cho phía ngân hàng.

Bị cáo Mạnh mở tổng cộng 21 tài khoản cá nhân tại 21 ngân hàng thương mại trong nước nhằm mục đích nhận tiền từ khách hàng có nhu cầu chuyển tiền. Bị cáo cũng mở tài khoản thanh toán của 5 công ty tại 29 ngân hàng trong nước để thực hiện thanh toán quốc tế.

Sau khi liên hệ, mở tài khoản ngân hàng, Mạnh lập các nhóm Zalo với nhân viên từng ngân hàng, nhóm kế toán. Hàng ngày, nhân viên ngân hàng sẽ thông báo tỷ giá USD trên nhóm Zalo này, Mạnh và Hằng lựa chọn ngân hàng có tỷ giá thấp nhất để mua USD chuyển sang Trung Quốc cho khách hàng.

Tại liệu tố tụng cũng thể hiện, số tiền cần chuyển sang Trung Quốc được chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. Do đó, Mạnh chỉ đạo Hằng làm giả phụ lục hợp đồng ngoại thương, hợp đồng ba bên nhằm đưa tài khoản thụ hưởng vào hợp đồng…

Cùng vụ án, cơ quan tố tụng còn xác định, từ năm 2022- 2023, trên địa bàn Hà Nội, hộ kinh doanh Đinh Văn Hậu có doanh thu hơn 73 tỷ đồng nhưng Hậu không lập sổ sách kế toán, không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.