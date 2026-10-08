Cao tốc Dầu Giây- Tân Phú được kiến nghị điều chỉnh chủ trương, tăng thêm 2.400 tỷ đồng

ANTD.VN -Liên danh nhà đầu tư Trường Hải - Sơn Hải vừa kiến nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo phương án đã được phê duyệt, giai đoạn 1 tuyến cao tốc dài 60 km được xây dựng với 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, không có làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h. Các vị trí xử lý đất yếu, đào sâu, đắp cao, nút giao liên thông, điểm dừng xe khẩn cấp và cầu trên tuyến được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh. Ở giai đoạn sau, cao tốc mới được mở rộng lên quy mô hoàn chỉnh với 4 làn xe, làn dừng khẩn cấp, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế vẫn là 100 km/h.

Liên danh Trường Hải - Sơn Hải đề xuất đầu tư ngay quy mô hoàn chỉnh trong giai đoạn 1, tức mở rộng nền đường thêm 7,75 m và bổ sung làn dừng khẩn cấp. Một số vị trí giao cắt và nút giao Tân Phú cũng được đề xuất điều chỉnh để tăng khả năng kết nối theo yêu cầu của địa phương.

Liên danh nhà đầu tư vừa kiến nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Dầu Giây- Tân Phú, tăng tổng mức đầu tư thêm hơn 2.400 tỷ đồng

Nếu phương án này được chấp thuận, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án tăng từ 8.365 tỷ lên 10.773 tỷ đồng, tức thêm hơn 2.400 tỷ đồng. Vốn do nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án thu xếp tăng từ 7.065 tỷ lên 9.343 tỷ đồng; vốn Nhà nước tăng từ 1.300 tỷ lên 1.430 tỷ đồng.

Theo kế hoạch hiện tại, công tác xây dựng dự kiến hoàn thành tháng 8/2027 và tuyến cao tốc được đưa vào khai thác trong năm 2027. Nhà đầu tư cho rằng nếu chuyển sang xây dựng quy mô hoàn chỉnh, thời gian thực hiện dự án cần được kéo dài để thi công các hạng mục bổ sung.

Dự án hiện đã hoàn thành khảo sát. Các gói thầu xây lắp, lắp đặt thiết bị đã lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là đoạn đầu dài 60 km của tuyến Dầu Giây - Liên Khương dài khoảng 200 km, kết nối cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với tuyến Tân Phú - Bảo Lộc.

Khi hoàn thành, tuyến sẽ góp phần hình thành trục cao tốc nối TP HCM, Đông Nam bộ với Tây Nguyên, đồng thời chia sẻ lưu lượng với quốc lộ 20.