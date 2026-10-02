Cao tốc Bến Lức - Long Thành thu 1,8 tỷ đồng tiền phí trong ngày đầu thông xe

ANTD.VN - Chỉ trong 1 ngày đầu thông xe, cao tốc Bến Lức - Long Thành ghi nhận lượng xe tăng mạnh, đạt 25.000 lượt phương tiện, thu 1,8 tỷ đồng tiền phí đường bộ.

Thông tin từ Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường bộ cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, từ 0h ngày 1/10 đến 0h ngày 2/10, cao tốc Bến Lức - Long Thành ghi nhận gần 25.000 lượt phương tiện lưu thông trên toàn tuyến. Doanh thu trong 24 giờ đầu tiên đạt hơn 1,8 tỷ đồng.

So với thời điểm trước khi cao tốc được thông xe toàn tuyến, lưu lượng phương tiện đã tăng khoảng 30%, trong khi doanh thu tăng tới 140%.

Số liệu này cho thấy nhu cầu lưu thông trên tuyến đã tăng đáng kể ngay trong những ngày đầu khai thác toàn tuyến, khi phương tiện có thể di chuyển liên tục giữa khu vực miền Tây và miền Đông mà không phải đi qua các tuyến đường đô thị trung tâm TP.HCM.

Trong thời gian đầu tổ chức khai thác, VEC E khuyến cáo tài xế cần chủ động làm quen với tuyến, đặc biệt chú ý tốc độ, khoảng cách an toàn và việc giữ đúng làn đường theo tổ chức giao thông. Người điều khiển phương tiện cần quan sát kỹ hệ thống biển báo, chủ động chuyển làn từ sớm khi chuẩn bị qua nút giao, không chuyển làn đột ngột…

Cao tốc Bến Lức-Long Thành thu 1,8 tỷ đồng tiền phí sau ngày đầu tiên thông xe

Đặc biệt, tại khu vực cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh, tài xế cần tuân thủ nghiêm tốc độ được quy định trên biển báo, giữ khoảng cách phù hợp và tập trung quan sát trong suốt quá trình lưu thông qua cầu. Đây là những vị trí có kết cấu công trình đặc thù, thường xuyên có gió lớn… vì vậy việc duy trì tốc độ ổn định, đi đúng làn và chấp hành hướng dẫn tổ chức giao thông có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho cả hành trình.

Theo phương án tổ chức giao thông, cao tốc Bến Lức - Long Thành cho phép ô tô con, ô tô khách, ô tô tải và các phương tiện cơ giới đủ điều kiện theo quy định lưu thông.

Các phương tiện không được phép đi vào cao tốc gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ, xe chở người hoặc chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và xe máy chuyên dùng, xe ô tô quá khổ quá tải.

Về tổ chức thu phí, VEC cho hay, tổ chức thu phí đồng bộ ngay sau khi đưa toàn tuyến vào khai thác từ 0h ngày 1/10, theo mức giá sử dụng dịch vụ đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được ban hành, công bố và niêm yết khi tổ chức thu phí các đoạn tuyến từ ngày 10/8/2025.

Đơn giá dịch vụ là 2.000 đồng/PCU/km; mức thu cụ thể được xác định theo nhóm phương tiện và quãng đường thực tế phương tiện lưu thông trên tuyến. Ôtô đi toàn tuyến Bến Lức - Long Thành cần trả gần 112.000 đến hơn 446.000 đồng, tùy loại xe.

Hình thức thu phí kín, xác định giá dịch vụ theo quãng đường thực tế sử dụng, phương thức thu phí điện tử không dừng (ETC).