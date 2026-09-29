Cảnh sát giao thông Thủ đô: Chuẩn mực trong ứng xử, tận tâm vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Ngày 29-9, Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội tổ chức Hội thi "Tìm hiểu Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội và Quy định về tư thế, lễ tiết, tác phong, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô năm 2026". Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và chủ trì chương trình.

Hội thi được tổ chức trong bối cảnh toàn lực lượng CATP đang tích cực thi đua hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đồng thời tiếp tục triển khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội và “Quy định 246” về tư thế, lễ tiết, tác phong, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp của lực lượng CSGT.

Hội thi được tổ chức trong bối cảnh toàn lực lượng CATP đang tích cực thi đua hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đồng thời tiếp tục triển khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội

Văn hóa ứng xử - nền tảng xây dựng hình ảnh người CSGT Thủ đô

Phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của Hội thi trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của Hội thi trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sĩ

"Những quy định, tiêu chí trên không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay yêu cầu mang tính hình thức, mà phải trở thành chuẩn mực trong suy nghĩ, lời nói và hành động hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người CSGT Thủ đô “Kỷ cương - Trách nhiệm - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Nhân văn - Hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" - Chỉ huy Phòng CSGT nhắc lại.

Hội thi cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ trao đổi, học tập, rèn luyện và lan tỏa những chuẩn mực tốt đẹp trong giao tiếp, ứng xử, thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân. Là lực lượng thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với người dân trên các tuyến đường, vì vậy, mỗi lời nói, cử chỉ, thái độ và phương pháp giải quyết công việc đều tác động trực tiếp đến hình ảnh của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

Từ đó, Đại tá Trần Đình Nghĩa khẳng định, văn hóa ứng xử không phải là yêu cầu hình thức mà là một bộ phận của kỷ luật công tác, biểu hiện cụ thể của phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân và tinh thần phục vụ nhân dân. Một lời nói chuẩn mực, thái độ bình tĩnh, sự hướng dẫn tận tình hay hành động giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn đều có thể tạo sức lan tỏa tích cực.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP tặng hoa Hội thi

Hội thi được tổ chức với nhiều hình thức phong phú như thi trực tuyến, thi ảnh và sân khấu hóa, góp phần đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đồng thời tạo môi trường để cán bộ, chiến sĩ phát huy sự sáng tạo, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết.

Tặng cờ lưu niệm cho 5 đội thi

"Hội thi có thể kết thúc trong một ngày, nhưng văn hóa ứng xử phải được rèn luyện thường xuyên trong từng cử chỉ, lời nói và việc làm. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là thành tích hay giải thưởng, mà là xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CSGT biết kính trọng, lắng nghe, tận tụy và có trách nhiệm với nhân dân, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân" - Đại tá Trần Đình Nghĩa nói.

Kỷ luật để gần dân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội ghi nhận, biểu dương Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động lựa chọn nội dung thiết thực, tổ chức Hội thi với hình thức phong phú, phù hợp đặc thù của lực lượng; đồng thời đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đội tuyển tham dự.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội ghi nhận, biểu dương Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động lựa chọn nội dung thiết thực, tổ chức Hội thi với hình thức phong phú, phù hợp đặc thù của lực lượng

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, mục tiêu của Hội thi không đơn thuần là kiểm tra việc cán bộ, chiến sĩ nhớ được bao nhiêu quy định, mà quan trọng hơn là giúp mỗi người hiểu sâu hơn mình phải trở thành người cán bộ như thế nào trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Quy tắc ứng xử, lễ tiết, tác phong không chỉ là những yêu cầu thể hiện bên ngoài mà còn phản ánh kỷ luật, văn hóa nghề nghiệp và trách nhiệm của người cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân. Đối với CSGT, yêu cầu này càng có ý nghĩa trực tiếp bởi đây là lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ tại những nơi đông người, có tần suất tiếp xúc cao với nhân dân.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu cán bộ CSGT phải “chuẩn trong từng động tác, đúng trong từng quy trình, rõ trong từng lời nói và có trách nhiệm trong từng quyết định”. Sự nghiêm khắc trong xử lý vi phạm phải luôn đi cùng thái độ tôn trọng nhân dân; “gần dân” phải gắn với nguyên tắc, đúng pháp luật và công tâm.

"Công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ ngày càng sâu rộng trong công tác quản lý giao thông, yêu cầu về văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ càng được đặt ra cao hơn. Công nghệ, trong đó có hệ thống camera AI, có thể hỗ trợ phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý.

Một số hình ảnh trong phần thi tài năng

Tuy nhiên, công nghệ chỉ có thể giúp nhận diện hành vi, chính người cán bộ mới có vai trò giải thích, hướng dẫn và tạo sự đồng thuận. Vì vậy, càng ứng dụng công nghệ, càng phải nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ…" - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh; Đồng thời mong muốn sau Hội thi sẽ có thêm nhiều cách làm thiết thực được áp dụng, nhiều tình huống được rút kinh nghiệm, nhiều chuẩn mực trở thành thói quen và nhiều hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CSGT được lan tỏa trong thực tiễn.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tự đặt ra cho mình bốn yêu cầu: “Nắm chắc pháp luật; Vững vàng nghiệp vụ; Chuẩn mực trong ứng xử; Tận tâm trong phục vụ nhân dân”. Đây cũng là những yêu cầu thiết thực góp phần giữ gìn danh dự người Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh CSGT Thủ đô trong giai đoạn mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhân dân và xây dựng Thủ đô văn minh, an toàn, bình yên.

Tiểu phẩm trong phần thi ứng xử tình huống

Tham gia Hội thi có 5 đội tuyển, trải qua 3 phần thi với nội dung phong phú, thiết thực, gắn với kiến thức về quy tắc ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong và văn hóa giao tiếp của lực lượng Cảnh sát giao thông. Với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết và sáng tạo, các đội thi đã mang đến những phần thể hiện sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ.

Sau thời gian tổ chức nghiêm túc, trách nhiệm, Hội thi “Tìm hiểu Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội và Quy định về tư thế, lễ tiết, tác phong, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô năm 2026” đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Kết quả, Đội 2 xuất sắc giành giải Nhất, Đội 1 giành giải Nhì, Đội 4 giành giải Ba. Ban Tổ chức cũng trao giải Đội có phần thi xử lý tình huống hay nhất cho Đội 3 và giải Đội thi có màn chào hỏi ấn tượng nhất cho Đội 5. Kết quả là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và nỗ lực của các đội tuyển trong suốt quá trình tham gia Hội thi.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền trao giải cho các đội thi

Phát biểu bế mạc, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm của các đội tuyển, cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thi; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và sự phối hợp của các đơn vị chức năng.

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, giá trị quan trọng nhất Hội thi để lại không chỉ là kết quả hay giải thưởng mà là nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với hình ảnh, uy tín và danh dự của lực lượng.

Đối với CSGT, văn hóa ứng xử được thể hiện từ những việc cụ thể như tư thế đúng điều lệnh, lời nói chuẩn mực, thái độ bình tĩnh, hướng dẫn tận tình và chấp hành đúng quy định khi tiếp xúc với nhân dân, từ đó xây dựng hình ảnh chiến sĩ CSGT nói riêng và lực lượng Công an Thủ đô nói chung luôn hết mình "vì nhân dân phục vụ".