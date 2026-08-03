Cảnh sát đường thủy số hóa bến bãi, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn

ANTD.VN - Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai số hóa toàn bộ hệ thống bến thủy nội địa, bến tập kết vật liệu xây dựng cùng các khu vực trọng điểm trên các tuyến đường thủy do đơn vị quản lý. Việc đưa bản đồ đường thủy trực tuyến vào khai thác đang tạo bước chuyển rõ nét trong công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Sáng 3/8, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã sử dụng hệ thống bản đồ số trong quá trình kiểm tra thực tế tại các bến thủy nội địa và bến bãi tập kết vật liệu xây dựng thuộc địa bàn phụ trách. Với một thiết bị di động có kết nối internet, cán bộ, chiến sĩ có thể nhanh chóng xác định vị trí chính xác của từng bến, truy cập thông tin quản lý, đối chiếu dữ liệu và kiểm tra ngay tại hiện trường.

Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra phương tiện đang neo đậu, bốc dỡ hàng hóa tại bến.

Đại diện Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, nhờ ứng dụng công nghệ số, thời gian kiểm tra được rút ngắn đáng kể, đồng thời nâng cao tính chính xác trong quá trình quản lý. Hệ thống còn hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện các bến bãi mới phát sinh hoặc những điểm có dấu hiệu hoạt động không đúng quy định để tiến hành kiểm tra, xử lý.

CBCS sử dụng “bản đồ đường thuỷ” xác định vị trí bến bãi trên sông Hồng.

Việc xây dựng bản đồ đường thủy trực tuyến là kết quả của quá trình nghiên cứu và hoàn thiện nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là một trong những nội dung cụ thể hóa chủ trương của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội về tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Toàn bộ bến thủy nội địa, bến tập kết vật liệu xây dựng, các công trình vượt sông, khu vực trọng điểm về trật tự, an toàn giao thông cùng những vị trí tiềm ẩn nguy cơ vi phạm đều đã được số hóa và hiển thị trên bản đồ với tọa độ cụ thể, giúp việc quản lý trở nên trực quan và chính xác hơn.

Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra đối với một bến tập kết vật liệu xây dựng tại xã Hồng Vân.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu số giúp đơn vị nắm chắc hiện trạng toàn bộ địa bàn quản lý. Khi thực hiện nhiệm vụ ngoài thực địa, cán bộ chỉ cần truy cập hệ thống bản đồ là có thể kiểm tra đầy đủ thông tin từng bến bãi, đồng thời nhanh chóng nhận diện các điểm phát sinh mới hoặc có dấu hiệu hoạt động trái phép để kịp thời xác minh, xử lý.

Theo đơn vị, trước đây việc quản lý chủ yếu dựa vào hồ sơ giấy và kinh nghiệm thực tế của cán bộ phụ trách địa bàn nên việc rà soát, cập nhật biến động còn mất nhiều thời gian. Hiện nay, toàn bộ dữ liệu được cập nhật thường xuyên trên nền tảng số, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và tiết kiệm đáng kể thời gian kiểm tra. Qua quá trình vận hành, hệ thống bản đồ trực tuyến đã hỗ trợ Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phát hiện 6 vụ việc vi phạm tại 6 bến tập kết vật liệu xây dựng, tạo cơ sở để tổ chức kiểm tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Duy Khánh, chủ một bến tập kết cát tại huyện Thường Tín, đánh giá việc áp dụng bản đồ số là giải pháp hiện đại và thiết thực. Theo ông, các bến bãi đều được định vị rõ ràng trên hệ thống nên công tác quản lý trở nên minh bạch, chính xác hơn. Những đơn vị hoạt động đúng quy định cũng cảm thấy yên tâm khi toàn bộ thông tin được cập nhật công khai và đầy đủ.

Cảnh sát đường thuỷ Hà Nội tuần tra kiểm soát trên sông Hồng.

Việc đưa bản đồ đường thủy trực tuyến vào phục vụ công tác quản lý không chỉ nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát và chỉ huy điều hành lực lượng mà còn góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong Công an Thủ đô, hướng tới xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.