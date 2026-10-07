Cảnh giác với cuộc gọi "tích hợp BHYT": Phụ huynh không cung cấp OTP, truy cập đường link lạ

ANTD.VN - Lợi dụng thời điểm đầu năm học, các đối tượng giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan chức năng, liên hệ phụ huynh với lý do cần “tích hợp”, “cập nhật” thông tin BHYT cho trẻ. Phụ huynh cần cảnh giác với yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, truy cập đường link hoặc cài ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Cục An ninh mạng vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo liên quan việc “tích hợp BHYT” cho trẻ em.

Lợi dụng sự quan tâm của phụ huynh đối với việc tham gia BHYT của học sinh, sinh viên, các đối tượng có thể giả danh cán bộ bảo hiểm, nhân viên nhà trường hoặc cơ quan nhà nước để tiếp cận, khai thác thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Một trong những kịch bản được sử dụng là yêu cầu phụ huynh “cập nhật”, “tích hợp” thông tin BHYT cho con trên VNeID, VssID hoặc các nền tảng trực tuyến khác.

Từ đó, đối tượng có thể dẫn dụ phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân, truy cập đường link, quét mã QR, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh không chủ quan trước các cuộc gọi, tin nhắn bất ngờ liên quan BHYT của con; đồng thời ghi nhớ nguyên tắc “4 không, 01 chủ động” để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản.