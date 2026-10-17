Cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo tâm linh trên không gian mạng

ANTD.VN - Thời gian gần đây, các nội dung mang tính tâm linh, huyền bí như livestream bói toán, tư vấn đổi vận, chữa lành hay cầu tài lộc xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Lợi dụng tâm lý mong muốn bình an, may mắn của người dân, nhiều đối tượng đã gieo rắc nỗi sợ hãi, thao túng tâm lý nhằm trục lợi. Đáng chú ý, các hoạt động này thường gắn liền với việc quảng cáo, bán sản phẩm phong thủy, chữa bệnh kém chất lượng và thổi phồng công dụng, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về tài sản lẫn sức khỏe.

Các hành vi truyền bá nội dung vi phạm pháp luật, lừa đảo, quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng có thể bị xử lý nghiêm theo Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026).

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác: tuyệt đối không tin tưởng mù quáng vào các lời phán truyền; kiểm tra kỹ nguồn gốc hàng hóa; không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân cho các tài khoản lạ. Đồng thời, không chia sẻ các nội dung mê tín chưa kiểm chứng và chủ động lưu giữ bằng chứng, phản ánh tới cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.