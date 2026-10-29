Cảnh giác thủ đoạn thuê nhà, mua dịch vụ để giăng bẫy đầu tư

ANTD.VN - Lợi dụng giao dịch thuê nhà, đặt phòng, mua dịch vụ để tạo dựng lòng tin, các đối tượng lừa đảo từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền đầu tư, đặt cọc đơn hàng giá trị lớn rồi chiếm đoạt tài sản. Công an phường Ngọc Hà (TP Hà Nội) khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn này.

Theo nhận định của Công an phường Ngọc Hà, thủ đoạn lừa đảo thường bắt đầu bằng việc đối tượng liên hệ chủ nhà, khách sạn, đơn vị cho thuê xe hoặc cung cấp tour du lịch để hỏi giá, đặt dịch vụ. Đối tượng đưa ra lý do đặt cho người thân, đối tác hoặc cấp trên ở nước ngoài nhằm tạo vỏ bọc hợp lý.

Để tạo lòng tin, các đối tượng chủ động chuyển trước một khoản tiền đặt cọc nhỏ, thường khoảng 5-10% giá trị dịch vụ. Sau đó, chúng tiếp tục trò chuyện, hỏi han, từng bước xây dựng mối quan hệ rồi chuyển sang giới thiệu các cơ hội đầu tư ở nước ngoài hoặc những đơn hàng được quảng cáo có khả năng sinh lời cao.

Khi nạn nhân đã tin tưởng, đối tượng đưa ra nhiều lý do để đề nghị chuyển tiền đầu tư, đặt cọc hàng hóa hoặc thực hiện giao dịch có giá trị lớn, kèm lời hứa chia sẻ lợi nhuận. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, chúng không thực hiện cam kết, cắt đứt liên lạc, khiến nạn nhân không thể thu hồi khoản đầu tư.

Điểm đáng chú ý của thủ đoạn này là các đối tượng kết hợp giao dịch dịch vụ với việc tạo dựng quan hệ cá nhân, khiến nạn nhân dễ nhầm tưởng đối tác đáng tin cậy. Khoản tiền đặt cọc ban đầu thực chất có thể chỉ là bước tạo lòng tin, dẫn dụ nạn nhân tham gia những giao dịch lớn hơn.

Trước tình hình trên, Công an phường Ngọc Hà khuyến cáo người dân cảnh giác với người lạ liên hệ thuê nhà, mua dịch vụ rồi đề nghị đầu tư hoặc nhờ chuyển tiền. Mọi thông tin về danh tính đối tác, đơn vị kinh doanh và mục đích giao dịch cần được xác minh độc lập trước khi thực hiện thanh toán.

Người dân không chuyển tiền chỉ dựa trên lời hứa lợi nhuận, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng; không truy cập đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ, đồng thời trình báo cơ quan Công an và cung cấp các tài liệu liên quan phục vụ xác minh, xử lý.

Cơ quan Công an khuyến cáo: Không chủ quan trước những giao dịch nhỏ, không tin tưởng chỉ vì đã nhận tiền đặt cọc và tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin. Chủ động nhận diện thủ đoạn, kiểm chứng trước mỗi giao dịch là biện pháp thiết thực để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.