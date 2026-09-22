Cảnh giác thủ đoạn mạo danh ban tổ chức giải chạy, dẫn dụ “làm nhiệm vụ” để chiếm đoạt tài sản

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy bộ, các giải chạy ngày càng trở thành hoạt động thể thao được đông đảo người dân quan tâm, tham gia. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo.

Bằng thủ đoạn mạo danh ban tổ chức, đơn vị tài trợ, câu lạc bộ chạy bộ hoặc đưa ra các chương trình đăng ký, nhận áo, huy chương, quà tặng và ưu đãi hấp dẫn, các đối tượng có thể dụ người dân chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc tham gia các hoạt động “làm nhiệm vụ” trực tuyến để chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, các đối tượng đã lập các trang Facebook, nhóm cộng đồng, tài khoản Zalo hoặc website giả mạo với tên gọi, hình ảnh, logo tương tự các giải chạy có thật. Trên những trang này, đối tượng đăng tải thông tin về thời gian tổ chức, cự ly thi đấu, số lượng vận động viên, áo chạy, huy chương, giải thưởng và các chương trình ưu đãi nhằm tạo cảm giác đây là kênh thông tin chính thức của ban tổ chức.

Để tăng mức độ tin cậy, các đối tượng có thể sao chép hình ảnh, video, poster, logo hoặc nội dung từ các giải chạy đã được tổ chức; đồng thời tự xưng là nhân viên ban tổ chức, bộ phận chăm sóc vận động viên hoặc nhân viên hỗ trợ đăng ký. Khi người dân quan tâm, đối tượng chủ động nhắn tin, gọi điện hoặc mời tham gia các nhóm trên mạng xã hội để hướng dẫn đăng ký.

Thủ đoạn này có điểm đáng lưu ý là đối tượng thường không yêu cầu số tiền lớn ngay từ đầu. Người dân có thể được thông báo phải thanh toán phí đăng ký, phí xác nhận thông tin, phí giữ chỗ, phí vận chuyển áo và huy chương hoặc một khoản phí khác với giá trị tương đối nhỏ. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng tiếp tục đưa ra các lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Nguy hiểm hơn, sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng có thể hướng người dân tham gia một chương trình được quảng cáo là hoạt động hỗ trợ, quảng bá giải chạy hoặc chương trình dành cho vận động viên. Tại đây, nạn nhân được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ trực tuyến như bấm tương tác, đăng ký tài khoản, đặt đơn hàng, mua sản phẩm hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn để nhận hoa hồng.

Ban đầu, đối tượng thường đưa ra những nhiệm vụ có giá trị nhỏ và có thể cho nạn nhân nhận lại một khoản tiền hoặc hoa hồng nhằm tạo lòng tin. Khi nạn nhân đã tin tưởng, đối tượng tăng dần giá trị nhiệm vụ, yêu cầu chuyển số tiền lớn hơn với cam kết sẽ được hoàn trả cả tiền gốc và tiền hoa hồng.

Khi nạn nhân muốn rút tiền, đối tượng lại thông báo tài khoản chưa đủ điều kiện, thực hiện sai nhiệm vụ, nhập sai thông tin hoặc hệ thống đang bị lỗi. Để giải quyết, nạn nhân được yêu cầu tiếp tục chuyển tiền với những lý do như “mở khóa tài khoản”, “xác minh giao dịch”, “nâng cấp tài khoản”, “hoàn thành nhiệm vụ” hoặc “đóng thuế”. Đây là thủ đoạn đánh vào tâm lý muốn lấy lại số tiền đã chuyển của nạn nhân. Do lo sợ mất toàn bộ số tiền, nhiều người tiếp tục chuyển thêm tiền theo hướng dẫn của đối tượng, khiến số tiền bị chiếm đoạt ngày càng lớn.

Trước tình hình trên, Cơ quan Công an thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng và khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc tin nhắn. Không truy cập vào các đường link lạ, không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các đường link yêu cầu đăng nhập thông tin nhạy cảm.

Mọi người dân khi có nhu cầu tham gia các giải chạy cần chủ động kiểm tra thông tin từ website, fanpage và các kênh thông tin chính thức của ban tổ chức. Không nên đăng ký, thanh toán hoặc cung cấp thông tin cá nhân chỉ dựa trên lời giới thiệu từ tài khoản mạng xã hội không xác định. Trước khi thực hiện giao dịch, cần kiểm tra kỹ tên đơn vị tổ chức, thông tin tài khoản nhận tiền, đường link đăng ký và các quy định của giải. Trường hợp có nghi vấn, người dân nên liên hệ trực tiếp với đơn vị tổ chức thông qua thông tin liên hệ được công bố trên kênh chính thức để xác minh

Người dân cũng cần ghi nhớ nguyên tắc: không chuyển tiền chỉ vì được hứa hẹn sẽ nhận lại tiền với số tiền lớn hơn; không chuyển thêm tiền để được “rút” khoản tiền đã chuyển trước đó. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, mã xác thực giao dịch và các thông tin bảo mật cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Không để hình ảnh giải chạy, áo thi đấu, huy chương hay những lời mời nhận thưởng trở thành “mồi nhử” của tội phạm. Mỗi người dân hãy thực hiện nguyên tắc “kiểm tra trước – xác minh kỹ – không chuyển tiền khi chưa rõ thông tin”, góp phần bảo vệ tài sản, thông tin cá nhân và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.