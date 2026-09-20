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Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo làm sạch dữ liệu đất đai

TN

ANTD.VN - Cơ quan Công an vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, lợi dụng chủ trương sáp nhập địa giới hành chính để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, nhiều người nhận được cuộc gọi từ các số lạ, tự xưng là cảnh sát khu vực, cán bộ địa chính hoặc cán bộ UBND xã. Các đối tượng thông báo thông tin căn cước, hồ sơ nhà đất hoặc dữ liệu địa giới hành chính của gia đình bị sai lệch, yêu cầu cập nhật khẩn cấp.

Sau đó, kẻ gian hướng dẫn nạn nhân kết bạn qua Zalo, Messenger để gửi ảnh CCCD, sổ đỏ và các giấy tờ liên quan, rồi cung cấp đường link cài ứng dụng giả mạo “Cổng dịch vụ công Bộ Công an”. Khi cài đặt, mã độc có thể đánh cắp tin nhắn, mã OTP và dữ liệu cá nhân, qua đó chiếm quyền tài khoản ngân hàng. Đối tượng còn yêu cầu chuyển phí xử lý hồ sơ qua mã QR.

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Công an khuyến cáo người dân không cài ứng dụng từ đường link lạ, không cung cấp giấy tờ hoặc mã OTP qua mạng. Khi nghi ngờ bị lừa đảo, cần lập tức liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và trình báo cơ quan chức năng.

Từ khóa:

#lừa đảo

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