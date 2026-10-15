Cảnh giác nguy cơ cháy, nổ từ thiết bị điện trong gia đình

ANTD.VN - Chỉ một ổ cắm quá tải, một thiết bị điện hoạt động liên tục hoặc sự chủ quan khi sử dụng đồ gia dụng cũng có thể dẫn đến hỏa hoạn. Từ vụ cháy nhà dân tại phường Bồ Đề, Hà Nội tối 14-10, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, chủ động loại trừ nguy cơ ngay từ những thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Xảy cháy tại ngõ 266 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Hà Nội

Một phút chủ quan, nguy cơ hỏa hoạn khó lường

Theo thống kê của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, trên 70% số vụ cháy nhà dân xuất phát từ sự cố chập điện và việc sử dụng thiết bị điện gia dụng không an toàn. Đây là con số đáng lưu ý, cho thấy nguy cơ cháy, nổ có thể bắt nguồn từ chính những thiết bị quen thuộc trong mỗi gia đình, nếu không được kiểm tra, sử dụng đúng cách.

Vụ cháy xảy ra khoảng 21h10 ngày 14-10, tại ngõ 266 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, là một trường hợp điển hình. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, chủ nhà vẫn cắm nồi cơm điện. Sự cố chập điện tại khu vực ổ cắm được xác định là nguyên nhân khiến lửa bắt sang chiếc xe máy để gần đó, dẫn đến hỏa hoạn.

Rất may, đám cháy được lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng dập tắt. Chủ nhà cũng được hỗ trợ thoát ra ngoài an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại đáng kể, song một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy từ hệ thống điện và cách bố trí các vật dụng trong nhà.

Hỏa hoạn từ gia đình do bất cẩn sử dụng đồ điện

Trong không gian sinh hoạt thường ngày, ổ cắm, dây dẫn, bộ sạc điện thoại, nồi cơm điện, bếp điện hay các thiết bị gia dụng khác thường được sử dụng với tần suất cao. Không ít người có thói quen cắm sạc điện thoại liên tục, để thiết bị điện hoạt động trong thời gian dài, sử dụng nhiều thiết bị cùng một ổ cắm hoặc đặt vật dụng dễ cháy gần nguồn điện. Những thói quen tưởng chừng vô hại này có thể làm gia tăng nguy cơ quá tải, chập điện, phát sinh nhiệt và cháy lan khi xảy ra sự cố.

Đặc biệt, tại các hộ gia đình có diện tích nhỏ, nhà ở kết hợp kinh doanh, khu vực để xe thường nằm gần không gian sinh hoạt, nguy cơ cháy lan càng cần được chú ý. Khi lửa bén vào xe máy, đồ đạc hoặc vật liệu dễ cháy, đám cháy có thể phát triển nhanh, gây khó khăn cho việc xử lý ban đầu và đe dọa an toàn của những người bên trong.

Thực tế cho thấy, hậu quả của một vụ cháy không chỉ phụ thuộc vào quy mô ban đầu mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng phát hiện sớm, điều kiện thoát nạn và việc xử lý kịp thời. Bởi vậy, bên cạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn của lực lượng chức năng, ý thức tự phòng ngừa của mỗi người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chủ động phòng ngừa, bảo vệ an toàn từ mỗi gia đình

Trước nguy cơ cháy, nổ do sự cố điện, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng thiết bị điện dân dụng.

Trước hết, mỗi gia đình cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, bao gồm dây dẫn, ổ cắm, phích cắm và công tắc. Những thiết bị đã cũ, dây điện bị hở, nứt vỡ hoặc có dấu hiệu hư hỏng cần được sửa chữa, thay thế kịp thời. Việc lắp đặt hệ thống điện phải bảo đảm đúng quy chuẩn, sử dụng dây dẫn có khả năng chịu tải phù hợp với công suất của thiết bị.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 18 triển khai xử lý vụ cháy tại Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Hà Nội

Khi sử dụng đồ điện gia dụng, người dân cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất, không sử dụng thiết bị không rõ nguồn gốc hoặc không đáp ứng yêu cầu an toàn. Các thiết bị không cần thiết nên được tắt, ngắt nguồn khi không sử dụng; đặc biệt lưu ý những thiết bị sinh nhiệt như bếp điện, bàn là, lò sưởi. Không nên để thiết bị hoạt động kéo dài mà không có sự giám sát khi việc sử dụng không đòi hỏi phải duy trì nguồn điện liên tục.

Đối với việc sạc điện thoại và các thiết bị sử dụng pin, cần dùng bộ sạc phù hợp, bảo đảm chất lượng, đặt thiết bị tại nơi thông thoáng, tránh gần vật liệu dễ cháy. Không để thiết bị sạc trên giường, chăn, đệm hoặc những nơi tích nhiệt; ngừng sử dụng khi phát hiện dấu hiệu bất thường như nóng quá mức, có mùi khét, biến dạng hay phát ra tiếng động lạ.

Một nguyên tắc quan trọng khác là không cắm quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện, tránh tình trạng quá tải gây nóng dây dẫn và chập cháy. Hệ thống điện cần được trang bị aptomat hoặc thiết bị bảo vệ phù hợp để tự động ngắt nguồn khi xảy ra sự cố. Người dân cũng cần bố trí thiết bị điện cách xa xăng dầu, giấy, vải, đồ nhựa và các vật liệu dễ bắt lửa; khu vực để xe máy không nên đặt sát ổ cắm hoặc nơi có nguy cơ phát sinh tia lửa điện.

Cùng với các biện pháp trên, mỗi gia đình cần chủ động trang bị bình chữa cháy, chăn chữa cháy và thiết bị báo cháy phù hợp; tìm hiểu cách sử dụng để có thể xử lý tình huống ban đầu khi bảo đảm an toàn. Các phương tiện chữa cháy cần được đặt ở vị trí dễ thấy, dễ lấy. Đặc biệt, lối thoát nạn, hành lang, cầu thang và cửa ra vào phải luôn thông thoáng; các thành viên trong gia đình cần biết cách thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

Công tác phòng cháy không chỉ dừng lại trong phạm vi từng hộ gia đình. Việc thường xuyên rà soát nguy cơ tại khu dân cư, nhắc nhở người thân, hàng xóm sử dụng điện an toàn và không để trẻ em tự ý nghịch thiết bị điện cũng góp phần hình thành môi trường sống an toàn hơn.

Khi phát hiện cháy, nổ hoặc sự cố nguy hiểm, người dân cần nhanh chóng cảnh báo những người xung quanh, tổ chức thoát nạn an toàn và gọi ngay số 114 để thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Chỉ thực hiện việc ngắt điện, chữa cháy ban đầu khi có thể bảo đảm an toàn cho bản thân; tuyệt đối không vì cố cứu tài sản mà để bản thân mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm.

Từ những sự cố có thể bắt đầu bằng một ổ cắm nhỏ, bài học đặt ra là không được chủ quan với bất kỳ dấu hiệu mất an toàn nào. Kiểm tra hệ thống điện thường xuyên, sử dụng thiết bị đúng cách và chuẩn bị sẵn phương án thoát nạn chính là những việc làm thiết thực để mỗi gia đình tự bảo vệ mình, góp phần hạn chế cháy, nổ và giữ gìn bình yên cho cộng đồng.