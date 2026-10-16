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Cảnh giác bẫy lừa đảo từ mối quan hệ ảo

TN

ANTD.VN - Lợi dụng nhu cầu kết bạn trên mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo lập tài khoản giả, chủ động trò chuyện, tạo lòng tin rồi dụ nạn nhân gửi hình ảnh, clip nhạy cảm hoặc thực hiện cuộc gọi video riêng tư. Ngay khi có được dữ liệu, kẻ xấu lập tức thay đổi thái độ, đe dọa phát tán cho người thân, đồng nghiệp hoặc công khai lên mạng nhằm tống tiền.

Đánh vào tâm lý hoảng loạn và lo sợ bị ảnh hưởng danh dự, nhiều nạn nhân đã chấp nhận chuyển tiền nhưng sau đó vẫn tiếp tục bị đòi hỏi thêm. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tổn hại nặng nề đến tâm lý và đời sống cá nhân của người bị hại.

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Hình ảnh minh họa có sử dụng AI

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác khi tương tác với người lạ trên mạng; tuyệt đối không gửi hình ảnh, video nhạy cảm hay chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân. Trường hợp bị đe dọa, tống tiền, nạn nhân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không chuyển tiền và không xóa dữ liệu. Cần chủ động lưu lại toàn bộ tin nhắn, tài khoản, đường link làm bằng chứng để kịp thời trình báo Cơ quan Công an xử lý.

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Từ khóa:

#lừa đảo

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