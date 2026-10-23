Cảnh giác bẫy “cày phim AI” để chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Lợi dụng sức hút của phim ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các đối tượng xấu tung chiêu “vừa xem phim vừa kiếm tiền” nhằm dụ người dùng thực hiện nhiệm vụ trực tuyến, nạp tiền và cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Ban đầu, ứng dụng hiển thị tiền thưởng ảo để tạo lòng tin. Muốn tăng số dư hoặc mở khóa tập phim, người dùng phải xem quảng cáo, tải ứng dụng khác hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Khi yêu cầu rút tiền, họ tiếp tục bị đòi nạp tiền, đóng phí giao dịch hoặc nâng cấp tài khoản nhưng không thể nhận thưởng.

Hình ảnh minh họa có sử dụng AI

Đáng chú ý, việc chia phim thành nhiều tập ngắn còn kích thích người xem liên tục mua điểm, mở khóa nội dung, khiến chi phí tích lũy tăng cao. Việc cài ứng dụng không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm mã độc, lộ dữ liệu cá nhân và thông tin ngân hàng.

Để phòng ngừa, người dân cần kiểm tra kỹ nguồn tải ứng dụng, không truy cập đường link lạ, không cài file APK không rõ nguồn gốc, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc cấp quyền truy cập bất thường. Nếu phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cần liên hệ ngay với ngân hàng để khóa tài khoản khi cần thiết, đồng thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ xử lý.