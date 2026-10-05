An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Multimedia

Cảnh báo thủ đoạn thuê ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố, bán

TN

ANTD.VN - Thuê ô tô tự lái ngày càng phổ biến, chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người thuê có thể dễ dàng tìm được xe phù hợp. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Hậu quả là một chiếc ô tô có thể bị mang đi cầm cố, thậm chí bị bán ngay sau khi được cho thuê.

Thời gian gần đây, lực lượng Công an liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ lừa đảo bằng thủ đoạn thuê ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố hoặc bán cho người khác. Đáng chú ý, các đối tượng thường chuẩn bị giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe và tài liệu liên quan được làm giả tinh vi để tạo lòng tin với chủ xe.

canh-bao-thu-doan-thue-oto-lua-dao.png

Sau khi hoàn tất thủ tục thuê xe, đối tượng nhanh chóng đưa phương tiện đến các cơ sở cầm đồ hoặc tìm người mua để chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn. Một số trường hợp còn sử dụng sim số điện thoại rác, cắt hoặc vô hiệu hóa thiết bị định vị nhằm che giấu hành tung.

Thủ đoạn này khiến cả chủ xe và người nhận cầm cố, mua xe đều có nguy cơ trở thành nạn nhân. Chủ phương tiện có thể mất tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng, trong khi người mua hoặc nhận cầm cố có nguy cơ thiệt hại lớn nếu tài sản không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người giao dịch.

Cơ quan Công an khuyến cáo các cơ sở cho thuê xe cần kiểm tra kỹ giấy tờ gốc, xác minh nhân thân, ký hợp đồng chặt chẽ và thường xuyên theo dõi hành trình phương tiện. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an.

Tin liên quan

Từ khóa:

#thuê ôtô tự lái

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng