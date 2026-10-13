Cảnh báo chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” và cạm bẫy xuất cảnh trái phép

ANTD.VN - Công an TP Đà Nẵng cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” ở nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, mua bán người và cưỡng bức lao động.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua, có 98 trường hợp công dân thành phố bị nước ngoài trục xuất do lao động bất hợp pháp, trong đó 84 trường hợp tại Campuchia, 11 trường hợp tại Myanmar, 2 trường hợp tại Philippines và 1 trường hợp tại Thái Lan.

Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội để đăng tin tuyển dụng với mức lương hấp dẫn, không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm, đồng thời hứa hẹn bao ăn ở, hỗ trợ chi phí đi lại. Sau khi tạo lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân xuất cảnh bằng thị thực du lịch hoặc qua đường mòn, lối mở.

Khi ra nước ngoài, người lao động có thể bị giữ giấy tờ, bóc lột sức lao động, ép tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến, thậm chí bị đe dọa, đánh đập hoặc yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc.

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Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân không xuất cảnh trái phép, kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, hợp đồng và điều kiện làm việc. Khi phát hiện dấu hiệu môi giới trái phép hoặc mua bán người, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.