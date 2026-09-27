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Cảnh báo chiêu trò lừa đảo “trúng thưởng iphone 18 pro max”

TN

ANTD.VN - Cơ quan Công an vừa đưa ra cảnh báo khẩn về thủ đoạn lừa đảo "trúng thưởng iPhone 18 Pro Max" đang gia tăng trên các nền tảng mạng xã hội. Đối tượng xấu thường gửi tin nhắn chúc mừng may mắn, dụ dỗ nạn nhân nhấn vào đường link lạ hoặc yêu cầu chuyển một khoản phí "thuế, phí vận chuyển" để nhận quà.

“Trúng thưởng iphone 18 pro max” thực chất là cái bẫy nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và tiền của người dân.

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Để chủ động phòng ngừa, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không tin thông báo trúng thưởng từ nguồn không rõ ràng; Không bấm vào đường link lạ; Không cung cấp CCCD, mật khẩu, mã OTP; Không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện tin nhắn, cuộc gọi nghi vấn, người dân cần chủ động lưu lại thông tin, hình ảnh giao dịch làm bằng chứng. Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã chuyển tiền, cần lập tức liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và báo cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý.

Từ khóa:

#lừa đảo

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