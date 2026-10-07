Cảnh báo bẫy dụ dỗ trẻ em qua mạng xã hội

ANTD.VN - Cơ quan chức năng cảnh báo các đối tượng thường lợi dụng sự nhẹ dạ của trẻ vị thành niên để thao túng tâm lý, dụ dỗ gạ gẫm hoặc tống tiền. Phụ huynh cần chủ động đồng hành, kiểm sát việc sử dụng điện thoại của con và trang bị cho trẻ kỹ năng không gửi ảnh nhạy cảm, không đi gặp người lạ trên mạng. Nếu gặp sự cố, hãy báo ngay cho Công an hoặc Tổng đài Bảo vệ Trẻ em 111.

Công an phường Thành Sen (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời một cháu bé 14 tuổi có dấu hiệu bị đối tượng xấu thao túng, dụ dỗ bỏ nhà đi gặp mặt qua mạng xã hội.

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Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm trọng đến các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục kỹ năng an toàn số cho trẻ nhỏ . Khi phát hiện nguy cơ, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc Tổng đài 111 để kịp thời xử lý .