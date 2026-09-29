Căng thẳng leo thang, Hà Lan triệu Đại sứ Israel

ANTD.VN - Ngoại trưởng Hà Lan Tom Berendsen ngày 29-9 đã triệu Đại sứ Israel tại Hà Lan để yêu cầu giải thích về quyết định tước bỏ đặc quyền ngoại giao của các nhà ngoại giao Hà Lan làm việc tại Ramallah.

Tòa nhà cơ quan ngoại giao của Hà Lan ở Ramallah

Theo Đài truyền hình công cộng NOS của Hà Lan, động thái diễn ra sau khi Ngoại trưởng Israel Gideon Saar ngày 28-9 tuyên bố Israel sẽ thu hồi các đặc quyền và quyền miễn trừ ngoại giao của các nhà ngoại giao Hà Lan đóng tại Ramallah.

Trên mạng xã hội X, ông Sa'ar cho biết các nhà ngoại giao này có 7 ngày để hoàn trả các giấy tờ ngoại giao do Israel cấp.

Quyết định của Israel được đưa ra nhằm đáp trả việc Hà Lan ban hành lệnh cấm đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Chính phủ Hà Lan trước đó thông báo, kể từ ngày 22-9-2026, lệnh cấm trên toàn quốc sẽ có hiệu lực đối với việc nhập khẩu, mua và bán hàng hóa có nguồn gốc từ các khu định cư bị coi là bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine. Việc lách luật để né tránh các biện pháp này cũng bị cấm.

Ngoại trưởng Berendsen đã gọi quyết định của Israel là "không cần thiết".

Ramallah là thành phố ở khu Bờ Tây, cách Jerusalem 10 km về phía Bắc, hiện là trung tâm hành chính và nơi đặt trụ sở ngoại giao của Chính quyền Palestine.

Theo luật pháp quốc tế, các khu định cư của Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng được coi là bất hợp pháp.