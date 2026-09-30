Cần làm rõ sự cần thiết và tính hiệu quả của cao tốc Quảng Ngãi- Đắk Hà

ANTD.VN - Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi rà soát, bổ sung và thuyết minh rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn để luận chứng sự cần thiết đầu tư dự án cao tốc Quảng Ngãi- Đắk Hà.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà (Km0-Km136).

Theo đó, Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất về sự cần thiết đầu tư dự án cao tốc trên nhưng cũng cho rằng, theo kết quả tính toán các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế - xã hội, nếu chỉ căn cứ vào lưu lượng phương tiện sẽ không thể hiện hết những lợi ích mà dự án mang lại cho địa phương nói riêng, vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên nói chung.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị rà soát, bổ sung và thuyết minh rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn để luận chứng sự cần thiết đầu tư dự án cho phù hợp.

Theo Bộ Xây dựng, hồ sơ dự án cần bổ sung thuyết minh chi tiết việc hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội trong phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực; đồng thời đánh giá tác động của hoạt động xây dựng, tạo việc làm, đóng góp tăng trưởng kinh tế...

Qua đó, đưa ra các kết quả chỉ tiêu đánh giá định lượng, làm cơ sở xác định sự cần thiết đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đèo Vi Ô Lắc

Đối với hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, nguy cơ sạt lở, lũ quét và các yếu tố bất lợi khác, bảo đảm an toàn công trình và ổn định lâu dài trong quá trình khai thác.

Cùng với đó, cần rà soát, làm rõ phạm vi đầu tư các đoạn tuyến kết nối, các nút giao từ đường hiện hữu đến đường cao tốc, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả khi đưa công trình vào sử dụng.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng lưu ý kết quả thiết kế cho thấy dự án sử dụng khối lượng lớn công trình cầu, hầm trong điều kiện địa hình khó khăn.

"Quá trình nghiên cứu tiếp theo cần khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng, so sánh các phương án về đầu tư công trình cầu, hầm và hướng tuyến nhằm lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả, phù hợp quy hoạch, tiết kiệm chi phí đầu tư", văn bản nêu.

Các cơ quan liên quan cũng được đề nghị rà soát, đánh giá đầy đủ phương án tổ chức thi công, nhu cầu đường công vụ, bãi đổ thải, vị trí mỏ vật liệu và khả năng đáp ứng vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh đó, cần rà soát sự phù hợp giữa tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu vốn và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo từng giai đoạn; xây dựng biểu tiến độ tổng thể dự án để hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, tránh việc phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Theo phương án đề xuất, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà có tổng chiều dài 136km.

Điểm đầu tuyến tại Km0+00, giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại xã Nguyễn Nghiêm; điểm cuối giao với tuyến quy hoạch cao tốc Bắc - Nam phía Tây tại xã Đăk Hà.

Tuyến được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h.

Riêng đoạn qua đèo Vi Ô Lăk và đèo Măng Đen, dài khoảng 66km, có địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc lớn, nhiều suối, khe cắt ngang và chênh lệch cao độ lớn trước và sau đèo theo hướng Đông - Tây. Đoạn tuyến này dự kiến được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 22m, vận tốc thiết kế 80km/h.