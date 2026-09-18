Căn hộ thương mại dịch vụ sở hữu 50 năm có giới hạn giá trị đầu tư?

ANTD.VN -Hầu hết nhà đầu tư BĐS đều kỳ vọng sớm tạo ra dòng tiền và lợi nhuận. Bởi vậy, thời hạn 50 năm của căn hộ thương mại dịch vụ nên được nhìn nhận như một thông số đầu tư để thu hồi vốn và lời, thay vì chiếc đồng hồ đếm ngược mang theo nỗi lo về quyền sở hữu, nhất là trong bối cảnh chính sách đang dần thay đổi.

Căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn, Đà Nẵng mang đến giải pháp khai thác dòng tiền hiệu quả cho giới đầu tư. Ảnh: Ánh Dương.

Ưu tiên khả năng chuyển đổi dòng tiền sớm

Người Việt thường chuộng bất động sản sở hữu lâu dài vì tạo cảm giác an toàn, có tính truyền đời. Dẫu vậy, theo ông Trần Văn Bình - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), trên thực tế, phần lớn nhà đầu tư không nắm giữ bất động sản đến hết toàn bộ vòng đời pháp lý, mà chỉ giữ trong một giai đoạn nhất định để khai thác dòng tiền hoặc chờ tăng giá, chuyển nhượng chốt lời.

Dưới góc độ pháp lý, thời hạn bất động sản cũng đang dần thay đổi. Nghị quyết 21-NQ/TW đã đưa ra định hướng quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn công trình. Nếu công trình đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, chủ sở hữu có thể phải đóng góp tài chính để tu sửa, duy trì chất lượng.

Căn hộ thương mại dịch vụ đang trở thành lựa chọn ưu tiên để tối ưu hóa lợi nhuận trong thời hạn sở hữu. Ảnh: Ánh Dương.

Trong bối cảnh đó, thị trường ngày càng có cái nhìn thoáng hơn về BĐS sở hữu có thời hạn, đặc biệt là căn hộ thương mại dịch vụ do có vị trí thuận lợi để kinh doanh du lịch, giá vốn thấp hơn, đồng thời được thiết kế tối ưu cho khai thác. Thực tế tại các thị trường phát triển, bất động sản có thời hạn không phải mô hình xa lạ. Tại Anh, khoảng 4,9 triệu căn nhà ở được nắm giữ theo hình thức leasehold (sở hữu có thời hạn), tương đương khoảng 20% tổng nguồn cung nhà ở. Trong khi đó, tại Hong Kong (Trung Quốc), đất thương mại, công nghiệp và nhiều khu đất phát triển dài hạn thường được cấp theo thời hạn 50 năm.

Trong chu kỳ của một đời người, 50 năm là một quãng thời gian rất dài, đủ để chủ sở hữu khai thác, thu hồi vốn và tối ưu hiệu quả đầu tư, đặc biệt với các bất động sản tọa lạc tại vị trí đắc địa, do chủ đầu tư uy tín triển khai, đồng thời được tích hợp hệ tiện ích đồng bộ.

Đơn cử, tổ hợp Sun Cosmo Residence ven sông Hàn, Đà Nẵng đang ghi nhận khả năng sinh lời đáng chú ý. Ông Nguyễn Hà Quang Đức, Tổng Giám đốc SRT khu vực miền Trung, miền Nam, chia sẻ, với một căn hộ một phòng ngủ có giá khoảng 3 tỷ đồng, sau khi đầu tư thêm khoảng 500 triệu đồng cho nội thất, tổng vốn ban đầu vào khoảng 3,5 tỷ đồng. Hiện mức giá thuê đang dao động khoảng 20-25 triệu đồng/tháng.

Phân khu The Panoma, tổ hợp Sun Cosmo Residence ven sông Hàn ghi nhận mức giá thuê 20-25 triệu đồng mỗi tháng cho căn 1PN. Ảnh: Ánh Dương.

“Mức giá thuê này được tạo lập nhờ vị trí trung tâm, kết nối thuận tiện tới các khu vực trọng điểm, cơ quan, doanh nghiệp và các trung tâm việc làm của thành phố. Đồng thời, đây cũng là tâm điểm du lịch, sự kiện và các lễ hội lớn, tạo nguồn cầu lưu trú ổn định” - ông Nguyễn Hà Quang Đức nhấn mạnh.

Bất động sản Đà Nẵng, đặc biệt ven sông Hàn - nơi mỗi tấc đất ví như “tấc vàng”, đang sở hữu nhiều “đòn bẩy” tăng giá. Từ sự bứt phá của du lịch, sự gia tăng dòng khách quốc tế đến động lực mới từ Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do (FTZ), tất cả đều là bảo chứng cho khả năng tăng giá và chuyển nhượng trong tương lai. Bởi vậy, 50 năm không nên được nhìn như một chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian sở hữu. Giá trị thực sự nằm ở việc biến khoảng thời gian ấy thành doanh thu, dòng tiền và lợi nhuận.

Những “bệ đỡ” tạo sức hút cho căn hộ dịch vụ

Những thay đổi về pháp lý và thị hiếu đầu tư sẽ dần định hình một xu hướng mới trên thị trường bất động sản, khi các sản phẩm sở hữu có thời hạn ngày càng phổ biến, từng bước cởi trói tâm lý chuộng sở hữu lâu dài.

Tháp thương mại dịch vụ Symphony 5 (thuộc quần thể Sun Symphony Residence) được giới đầu tư quan tâm nhờ lợi thế vị trí ven sông Hàn. Ảnh: Sun Property.

Nổi bật trên thị trường Đà Nẵng hiện nay phải kể đến tháp căn hộ Symphony 5 thuộc quần thể Sun Symphony Residence, được phát triển trên quỹ đất thương mại dịch vụ rộng 11.371 m² trên trục đường Trần Hưng Đạo - Lê Văn Duyệt giáp sông Hàn. Dự án có thời hạn sở hữu 50 năm từ ngày 23/4/2026 song vẫn tạo sức hút lớn nhờ lợi thế về vị trí và cảnh quan khó sao chép.

Nằm ở toạ độ đắc địa ven “dòng sông ánh sáng”, Symphony 5 có lợi thế tiếp cận đa dạng nguồn cầu lưu trú. Từ dự án, cư dân và du khách có thể kết nối thuận tiện tới trung tâm hành chính, cầu Rồng, biển Mỹ Khê và các điểm vui chơi, giải trí của thành phố. Với việc bàn giao và sắp đưa vào vận hành khai thác các tòa căn hộ S1, S2, S3, sức hút của tòa Symphony 5 càng tăng với kỳ vọng về khả năng đón đầu dòng khách thuê hiện hữu.

Không chỉ hưởng lợi từ cảnh quan sông Hàn, Symphony 5 còn nằm trong hệ sinh thái tiện ích quy mô của Sun Symphony Residence, hưởng lợi từ 19.000m2 cảnh quan xanh của quần thể bao gồm công viên trung tâm 5.000 m², công viên ven sông 4.000 m², công viên thể thao 10.000 m² do EGO thiết kế cùng hệ thống đường dạo, bến du thuyền.

Hệ tiện ích hiện đại tạo “đòn bẩy” cho bài toán kinh doanh lưu trú tại tháp Symphony 5. Ảnh: Sun Property.

Chưa kể gần 20 tiện ích nội khu cũng được phát triển theo định hướng phục vụ nhóm khách hàng cao cấp, từ bể bơi ngoài trời 450 m², phòng gym, spa, kids club đến vườn trên cao và khu yoga tại tầng 27. Hệ tiện ích này không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của cư dân mà còn góp phần hoàn thiện trải nghiệm lưu trú.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội), một nhà đầu tư lựa chọn căn hộ tại đây, chia sẻ: “Symphony 5 là một trong những dự án mà tôi ấn tượng nhất khi tìm hiểu thị trường Đà Nẵng. Không dễ để tìm được một dự án cùng lúc sở hữu lợi thế mặt sông, tầm nhìn hướng biển và vị trí kết nối thuận tiện như vậy. Chính những yếu tố này khiến tôi chọn căn hộ ở đây để đầu tư”.

Khi nhà đầu tư đã nhìn thấy những “bệ đỡ” vững chắc từ vị trí, cảnh quan, tiện ích và khả năng khai thác, thời hạn sở hữu 50 năm không còn là yếu tố chi phối quyết định "xuống tiền", mà trở thành một phần trong bài toán khai thác tài sản sinh dòng tiền đều đặn.