Cận cảnh đợt đặc huấn cứu hộ, cứu nạn dưới nước khốc liệt của CSGT Thủ đô

ANTD.VN - Đáy nước lạnh, bộ quân phục ướt sũng bó chặt vào cơ thể và sức nặng của mô hình người bị nạn gìm bước di chuyển. Sáng 13/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Thủ đô đã bước vào đợt sát hạch khắc nghiệt nhất dưới mặt nước để sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp ngoài thực địa, sẵn sàng trước mọi tình huống...
Trận chiến giành giật sự sống thường không báo trước. Đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy nội địa hoặc địa bàn giáp sông hồ, việc nắm vững kỹ năng bơi lội và cứu nạn là đòi hỏi sống còn. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, CATP Hà Nội, để nâng cao khả năng chủ động ứng phó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã tổ chức đợt tập huấn bơi cứu hộ, cứu nạn chuyên sâu.
Hiệu lệnh vang lên, mặt hồ Trịnh Hoài Đức lập tức bị xé toạc bởi hàng trăm sải tay vươn về phía trước. Thử thách đầu tiên là ép thể lực và làm chủ kỹ thuật lấy hơi, thở dưới nước.
Sau khi ép thể lực, các học viên lập tức bước vào phần khống chế nạn nhân. Kéo một người đang hoảng loạn, vùng vẫy dưới nước khó hơn vạn lời diễn tả. Họ buộc phải dùng mô hình nặng tương đương người thật để thao tác.
Nhưng phần khốc liệt nhất của lớp đặc huấn nằm ở dưới đáy hồ. Các chiến sĩ phải mặc nguyên trang phục ngành, mang theo phao cứu sinh lặn ngầm. Quân phục ngấm nước biến thành "chiếc áo giáp tạ" dìm cơ thể xuống.