Camera iPhone 18 Pro Max lọt nhóm đầu bảng xếp hạng DxOMark

ANTD.VN -Dù cải thiện đáng kể về khả năng chụp thiếu sáng, iPhone 18 Pro Max vẫn xếp sau một đối thủ Android trong bảng xếp hạng camera DxOMark.

Camera luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu mỗi khi Apple ra mắt dòng iPhone mới. Kết quả đánh giá gần đây từ DxOMark, tổ chức chuyên chấm điểm camera smartphone, cho thấy iPhone 18 Pro Max vẫn chưa đủ sức chiếm vị trí dẫn đầu.

Xếp thứ hai trên bảng xếp hạng DxOMark

Theo kết quả thử nghiệm của DxOMark, iPhone 18 Pro Max đạt 172 điểm, xếp ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng camera smartphone. Vị trí dẫn đầu thuộc về Huawei Pura 80 Ultra với 175 điểm.

Những điểm mạnh được ghi nhận

Camera trên máy được đánh giá cao ở khả năng chụp thiếu sáng, giữ được nhiều chi tiết và kiểm soát nhiễu hạt tốt trong điều kiện ánh sáng yếu. Độ chính xác về độ sáng tổng thể cũng được cải thiện rõ so với thế hệ trước. Tính năng khẩu độ tuỳ chỉnh mới giúp người dùng kiểm soát sáng tạo linh hoạt hơn khi chụp ảnh, trong khi khả năng chống rung khi quay video ở 60fps được nhận xét mượt mà và ổn định.

Camera trên iPhone 18 Pro Max được cải thiện đáng kể ở khả năng chụp thiếu sáng và kiểm soát nhiễu hạt.

Vì sao chưa thể vươn lên vị trí dẫn đầu?

Điểm trừ lớn nhất nằm ở khả năng zoom xa, vốn vẫn kém hơn so với các đối thủ cao cấp cùng phân khúc. Ngoài ra, máy đôi lúc gặp tình trạng lệch màu, hiện tượng loé sáng ống kính (lens flare) và độ sáng giữa ảnh xem trước với ảnh chụp thực tế chưa hoàn toàn đồng nhất. Đây là những hạn chế khiến hệ thống camera, dù vẫn thuộc nhóm tốt nhất thị trường, chưa thể vượt qua đối thủ để giành vị trí số một.

Khoảng cách 3 điểm giữa hai vị trí đầu bảng cho thấy cuộc đua camera smartphone cao cấp vẫn còn rất sít sao, và cải thiện khả năng zoom xa có thể là yếu tố then chốt để Apple thu hẹp khoảng cách này ở các phiên bản tiếp theo.

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