Cấm xe chở thuốc nổ, khí đốt, xăng dầu lưu thông qua hầm trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai

ANTD.VN - Các phương tiện vận chuyển thuốc nổ, khí đốt, xăng, dầu, các chất dễ cháy, nổ và chất rắn khử nhạy khác bị cấm lưu thông qua hầm đường bộ tại km249+800 (phải tuyến) trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Khu Quản lý đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị đã có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km244+155 - Km262+353, thuộc tỉnh Lào Cai.

Theo quyết định, các phương tiện vận chuyển thuốc nổ, khí đốt, xăng, dầu, các chất dễ cháy, nổ và chất rắn khử nhạy khác bị cấm lưu thông qua hầm đường bộ tại Km249+800 (phải tuyến) trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đối với các phương tiện thuộc diện hạn chế lưu thông qua hầm, khi di chuyển theo hướng Nội Bài - Lào Cai, tài xế phải chủ động chuyển hướng tại nút giao IC18 (Km244+155). Tại đây, phương tiện ra khỏi đường cao tốc theo nhánh xuống, tuân thủ hệ thống biển báo và chỉ dẫn giao thông để đi theo lộ trình thay thế.

Xe chở thuốc nổ, khí đốt, xăng, dầu, các chất dễ cháy, nổ bị cấm lưu thông trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai

Cụ thể, phương tiện di chuyển từ nút giao IC18 theo đường Võ Nguyên Giáp, đường Trần Hưng Đạo (QL4E), đường Phú Thịnh - Lê Thanh, tiếp tục đi theo quốc lộ 4D đến nút giao IC19 (Km255+100), sau đó nhập lại cao tốc Nội Bài - Lào Cai để tiếp tục hành trình.

Tổng chiều dài lộ trình thay thế khoảng 14,4km. Theo phương án được phê duyệt, các tuyến đường trong hành trình này không có biển hạn chế tải trọng xe và không cấm các phương tiện vận chuyển những loại hàng hóa nêu trên.

Để bảo đảm việc tổ chức giao thông được thực hiện đồng bộ, Khu Quản lý đường bộ I yêu cầu bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ tại các vị trí phù hợp, trong đó có Km244+155 và Km248+500 trên phải tuyến.

Các biển báo cấm xe chở hàng nguy hiểm, biển phụ quy định cụ thể loại hàng hóa bị hạn chế và biển chỉ dẫn hướng đi thay thế sẽ được bố trí bảo đảm tầm nhìn, dễ quan sát, giúp tài xế nhận biết và chuyển hướng trước khi tiếp cận hầm. Việc lắp đặt phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Văn phòng Quản lý đường bộ I.2 có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý, bảo dưỡng tuyến đường triển khai phương án, kiểm tra và đôn đốc việc lắp đặt biển báo.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các cơ quan liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, phân luồng đối với các phương tiện thuộc diện không được phép qua hầm.

Việc điều chỉnh nhằm tổ chức lại hành trình đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, đồng thời tăng cường hướng dẫn, kiểm soát giao thông tại khu vực hầm trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.