Cấm toàn bộ ô tô qua cầu Xuân Mai để sửa chữa

ANTD.VN -Từ ngày 12/10, cấm toàn bộ xe ô tô (trừ xe buýt) đi đường Hồ Chí Minh theo hướng Xuân Mai đi Miếu Môn qua cầu Xuân Mai để thi công sửa chữa.

Để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cầu Xuân Mai (Km422+057) đường Hồ Chí Minh trong thời gian thi công sửa chữa cầu, Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời như sau:

Hướng Xuân Mai đi Miếu Môn: Cấm toàn bộ xe ô tô (trừ xe buýt) đi đường Hồ Chí Minh theo hướng Xuân Mai đi Miếu Môn qua cầu Xuân Mai.

Phân luồng các phương tiện ô tô: đi theo hướng quốc lộ 6 đi đường Hồ Chí Minh như sau:

Lộ trình 1: Rẽ tại Km30+800 đường QL6 đi vào đường phố Gốt (xã Phú Nghĩa) => đường Nam Tiến => đường Hồ Chí Minh (với các xe có tải trọng nhỏ hơn 10 tấn do đường Nam Tiến có biển hạn chế tải trọng 10 tấn).

Tạm thời cấm ô tô lưu thông qua cầu Xuân Mai theo hướng Xuân Mai đi Miếu Môn

Lộ trình 2: Rẽ tại Km22+120 đi vào đường Máng 7 => đường tỉnh 419 => Nguyễn Văn Trỗi => đường Hồ Chí Minh (cho phép lưu thông đối với toàn bộ các phương tiện)

Hướng Miếu Môn đi Xuân Mai: Các phương tiện lưu thông bình thường qua cầu Xuân Mai theo hướng Miếu Môn đi nút giao quốc lộ 6 - đường Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện từ ngày 12/10/2026 đến khi thi công hoàn thành sửa chữa cầu Xuân Mai (dự kiến ngày 20/12/2026).

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung biển cấm, biển phụ, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng tại chỗ và từ xa;

Rà soát; quán triệt, phổ biến đến toàn bộ lực lượng trực chốt, hướng dẫn các phương tiện nêu tại mục 1 lưu thông an toàn;

Tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ. Nếu để xảy ra hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, mất an toàn giao thông trong thời gian phân luồng trong khu vực thi công Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và đơn vị thi công chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND các xã, phường: Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Hòa Phú, Chương Mỹ thông tin phương án đến nhân dân; chỉ đạo Công an xã và các lực lượng chức năng phối hợp hướng dẫn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi công và các tuyến kết nối.